Gece boyu devam eden çatışmaların ardından Ukrayna şehirleri "kritik" güne alarmda başladı - Son Dakika

Rusya işgalinin beşinci gününde şiddetli çatışmaların devam ettiği Ukrayna genelinde herkes alarmda. Ukrayna ordusunun bugün yaptığı açıklamaya göre, Rusya askerleri tekrar tekrar denemesine rağmen Başkent Kiev'i ele geçiremedi.

Ukraynalı yetkililer Rus askerlerinin her yönden bombardımana devam ettiği Pazar gününün zorlu geçtiğini aktardı.

Kiev'le beraber Harkov ve Çernihiv gibi şehirler de gece boyu hedef alındı.

Üç bölge de Ukrayna güçlerinin kontrolü altında ancak Rusya güneyde önemli bir ilerleme kaydederek liman kenti Berdyansk'ı ele geçirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Twitter üzerinden paylaştığı bir istihbarat güncellemesine göre, "Putin'in kara kuvvetlerinin büyük bir kısmı, çatışmanın ilk günü için kilit bir Rus hedefi olan Hostomel Havaalanı'nı savunan Ukrayna kuvvetleri tarafından yavaşlatıldıkları için, Kiev'in 30 km kuzeyinde kalıyor."

Paylaşımda ayrıca "Lojistik başarısızlıklar ve Ukrayna'nın kararlı direnişi, Rus ilerlemesini engellemeye devam ediyor" dendi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy önümüzdeki 24 saatin kritik olduğunu söyledi.

Zelenskiy'nin çok umutlu olmadığını ancak savaşı bitirmek için küçük bir şans bile olsa denemek istediğini söylediği iki ülke arasındaki "önkoşulsuz" görüşmeler bugün .

Vladimir Putin dün, Rusya'nın nükleer silahları da içeren stratejik gücünü "özel alarma" geçirdiğini açıkladı. Ancak büyük bir tehdit olarak görülen bu adım Rusya'nın bu gücü kullanacağı anlamına gelmiyor.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace Sky News'e verdiği röportajda, bu hareketin insanların dikkatini dağıtmak, Ukrayna'da olanlardan uzaklaştırmak ve böyle bir gücün elinde olduğunu hatırlatmak amaçlı yapıldığını söyledi.

Avrupa Birliği'nin yedi milyon insanın göç edebileceği hakkındaki uyarısının ardından 193 ülkenin katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da bugün savaş hakkında konuşmak üzere toplanacak.

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR), işgali nedeniyle Ukrayna'dan komşu ülkelere kaçanların sayısının 422 bine ulaştığını açıkladı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar 14 çocuk dahil 352 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komiseri Michelle Bachelet, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Perşembe günü işgalin başlatmasından bu yana Ukrayna'da en az 102 sivilin öldüğünü ve 304 kişinin yaralandığını, ancak gerçek rakamın bundan çok daha yüksek olmasından korkulduğunu söyledi.

Rusya'ya yönelik sert yaptırımların ardından bugün Rus rublesi ABD doları karşısında yüzde 30 civarında değer kaybetti. Bunun üzerine Rusya Merkez Bankası, faiz oranlarını yüzde .

Kiev'de birkaç saatlik sakinliğin ardından sirenler yeniden başladı

Ukrayna devleti iletişim biriminin açıklamasına göre, Başkent Kiev'de birkaç saatlik sakinliğin ardından Pazartesi sabahının erken saatlerinde hava hücum sirenleri tekrar başladı.

Ukrayna'nın Kiev savunma gücü komutanı Rusya askerlerinin gece boyunca şehri ele geçirmek için saldırdığını ancak geri püskürtüldüklerini aktardı.

Ayrıca Rus birliklerinin ciddi kayıplar verdiğini ve askeri ekipmanlarının zarar gördüğünü ekledi. BBC bu bilgiyi doğrulayamadı.

Sokağa çıkma yasağının olduğu kentte pek çok kişi dün geceyi de sığınaklarda ve metro istasyonlarında geçirdi. Yasak bu sabah yerel saatle 08.00'da kaldırıldı, dükkanlar yeniden açılabilecek.

Çernihiv dahil diğer kilit şehirlerde de gece boyu bombardıman devam etti. Ukrayna yetkilileri füzelerin bazı binalara isabet ettiğini aktardı.

Harkov ise Ukrayna kuvvetleri tarafından geri alındı ancak şiddetli çatışmalar Pazar günü devam etti.

Belarus asker gönderecek

Washington Post gazetesinin ABD yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Belarus ordusu da bugün Ukrayna'ya girebilir. Associated Press HAber Ajansı da bu bilgiyi doğruladı.

Bölgeden haber yapan Kyiv Independent gazetesi de birden fazla kaynağa dayandırdığı haberinde Belaruslu paraşütçü askerlerin Ukrayna'ya gönderilebileceğini yazdı.

Ukrayna'nın kuzey sınırındaki Belarus işgalin başladığı günlerde, "ortak tatbikat" gerekçesiyle bölgede bulunan Rus askerleri tarafından kullanıldı.

Ülkenin otoriter yönetimi, dün düzenlenen bir referandumun ardından Belarus'ta nükleer silah bulunmasına dair yasağı kaldırdığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy, Pazar günü Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda konuşmuş, kendisine "Belarus askerlerinin Ukrayna'ya girmeyeceğine dair söz verdiğini" söylemişti.