Türkiye'ye karşı hamle yapmışlardı! Türkiye'den Mısır'a sert yanıt - Son Dakika
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Türkiye'ye karşı hamle yapmışlardı! Türkiye'den Mısır'a sert yanıt

17.12.2022 12:29
Türkiye'ye karşı hamle yapmışlardı! Türkiye'den Mısır'a sert yanıt

Geçtiğimiz günlerde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi imzaladığı kararname ile Türkiye-Libya deniz yetki anlaşmasının belirlenmiş olduğu güneyde kalan bölge ile ilgili hak iddiasında bulunmuştu. Libya'dan bu anlaşmaya çok sert tepki geldi. Libya tarafından yapılan açıklamada, "Mısır'ın belirlediği sınırlar tek taraflı olarak ilan edildiği için uluslararası hukuka göre adaletsiz" dedi.

Libya Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından, Mısır'ın 11 Aralık'ta batı deniz sınırlarını belirlediğini duyurduğu Cumhurbaşkanlığı kararına ilişkin açıklama yapıldı. Mısır'ın söz konusu kararının Libya'nın kara suları ve kıta sahanlığını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, "Mısır'ın belirlediği sınırlar tek taraflı olarak ilan edildiği için uluslararası hukuka göre adaletsiz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesi ve uluslararası hukuk ilkelerine göre, "iki komşu ülke arasındaki deniz sınırlarının, her iki tarafın çıkarlarını garanti eden ve eşitlik ilkesine saygı duyulan müzakerelerle varılan bir anlaşma ile belirlenmesi gerektiği" vurgulandı.

Libya'nın uluslararası hukuk çerçevesinde Mısır'ın söz konusu kararını 'tümüyle reddettiği' kaydedilen açıklamada, Mısır hükümetine deniz sınırlarının belirlenmesi konusunda Libya Ulusal Birlik Hükümeti ile müzakere başlatması çağrısı yapıldı.

Mısır medyasında 13 Aralık'ta yer alan haberlerde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin ülkenin batı deniz sınırlarının belirlendiğine ilişkin kararı yayımlanmıştı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Mısır, Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'ye karşı hamle yapmışlardı! Türkiye'den Mısır'a sert yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'ye karşı hamle yapmışlardı! Türkiye'den Mısır'a sert yanıt - Son Dakika
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