Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika

Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda yangın çıktı

Son Güncelleme: 23.08.2023 17:21

Çanakkale'de 1500 hektarlık alanda etkili olan büyük yangın tamamen söndürülmeden, tarihi yarımadada yeni bir yangın başladı. Gelibolu Yarımadası'nda, Küçük Anafarta köyü ile Suvla Koyu arasında bulunan makilik alanda yangın başladı. Ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

Çanakkale'de 1500 hektarlık alanda etkili olan büyük yangın tamamen söndürülmeden, tarihi yarımadada yeni bir yangın başladı. Gelibolu Yarımadası'nda, Küçük Anafarta köyü ile Suvla Koyu arasında bulunan makilik alanda yangın başladı. Ekipler yangına müdahale etmeye başladı.

Gelibolu Yarımadası'nda Yeni Yangın Çıktı

MAKİLİK ALAN YANMAYA BAŞLADI

Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda yangın çıktı. Eceabat ilçesine bağlı Anafarta köyü ile Suvla Koyu arasında bulunan makilik alandaki yangında söndürme çalışmaları başladı.

Gelibolu Yarımadası'nda Yeni Yangın Çıktı

BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLMEYE ÇALIŞILIYOR

Keşan bölgesinden gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri, yangını büyümeden söndürmek için yoğun bir çalışma başlattı.

Gelibolu Yarımadası'nda Yeni Yangın Çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelibolu Yarımadası'nda makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika
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