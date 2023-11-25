George Floyd\'un ölümünden suçlu bulunan Derek Chauvin hapishanede bıçaklandı

Amerikan medyasının haberlerine göre George Floyd'un ölümünden suçlu bulunan eski polis memuru Derek Chauvin, hapishanede bıçaklandı.

Eski polis memuru beyaz Derek Chauvin, ABD'nin Minneapolis kentinde, 25 Mayıs 2020'de siyah Amerikalı George Floyd'u dizlerini boğazına dayayarak öldürmüştü.

Bu olayın ardından ABD’nin dört bir yanında başlayan ırkçılık karşıtı protestolar, diğer ülkelere de yayılmıştı.

AP haber ajansına konuşan bir kişi, Chauvin’in bir başka mahkum tarafından ağır bir şekilde yaralandığını aktardı.

The New York Times gazetesi de iki kaynağa dayandırdığı haberinde Chauvin’in saldırıya uğradığını yazdı.

ABD’de hapishanelerin yönetiminden sorumlu olan kurum da yaptığı açıklamada Tucson şehrindeki bir hapishanede bir mahkumun bıçaklandığını, mahkuma ilk yardım müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldığını belirtti. Mahkumun adı açıklanmadı.

Chauvin, 2020 yılında Floyd’un boğazına dokuz dakika boyunca dizlerini dayamasının ardından ölümüne yol açmış, birkaç farklı suçtan hüküm giymişti.

Yüksek Mahkeme ise daha yeni verdiği kararında Chauvin’in adil yargılanmadığına yönelik aldığı hükme yaptığı itirazı reddetmişti.

Floyd’u öldürmekten 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Chauvin, Temmuz 2022’de de Floyd'un kişisel haklarını ihlal etmekten 20 yıl daha ceza almıştı.

Floyd cinayetini sokaktan geçen bir tanığın telefonuna kaydetmesinin ardından küresel protestolar zinciri başlamıştı.