Gezintiye çıktıları ormanda ürpertici bir bölge keşfettiler! Sırrı hala çözülemedi

Almanya'da fotoğrafçılık yapan bir grup tarafından ormanlık alanda gerçekleştirilen keşif, tüm dünyayı hayretler içerisinde bıraktı. Bir Facebook sayfası tarafından paylaşılan fotoğraflarda, ormanlık alandaki oyuncak bebek alanı tüyler ürpertti.

KİMİ GÜLÜYOR, KİMİ AĞLIYOR

Facebook üzerinden 'Hassas içerik' olarak paylaşılan görüntülerde bazı oyuncak bebeklerin güldüğü görülürken bazılarının ağladığı görülüyor. Oyuncak bebeklerin üstlerindeki kıyafetlerin yırtık olması ise olayı daha da ilginç bir hale getiriyor.

SIRRI HALA ÇÖZÜLEMEDİ

Ürkütücü olması nedeniyle söz konusu alana kimsenin giremediği öğrenilirken, ilginç bölge hala sırrını koruyor. Bazıları bunun bir sanat çalışması olduğunu öne sürse de bebeklerin daha farklı bir amaçla oraya konulduğunu düşünenlerin sayısı da bir hayli fazla.

İşte ormanlık alanda çekilen bazı fotoğraflar: