Gine'de eski Cumhurbaşkanı Camara cezaevinden firar etti

Gine'de 2009'da 157 kişinin ölümüyle sonuçlanan stadyum saldırısının planlayıcısı olmakla suçlanan ve 2022'de tutuklanan eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara, silahlı şahısların gerçekleştirdiği baskın sonucu cezaevinden firar etti.

Batı Afrika ülkesi Gine'nin başkenti Conakry sokaklarından sabaha karşı silah sesleri yükseldi. Gine Adalet Bakanı Charles Alphonse Wright saatler sonra yaptığı açıklamada, silahlı şahısların başkentteki Coronthie Cezaevine saldırı gerçekleştirdiğini, 2009'da 157 kişinin öldüğü stadyum saldırısının planlayıcısı olmakla suçlanan eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara'nın cezaevinden kaçtığını duyurdu. Bakan Wright, Camara ile birlikte aynı suçlamadan tutuklanan Claude Pivi ve Blaise Goumou'nun da cezaevinden firar ettiğini belirterek, "Onları bulacağız ve sorumlular hesap verecek" dedi. Wright ayrıca ülke sınırlarının kapatıldığını belirtti.

Yönetime el koymuştu

Camara, ülkeyi demir yumrukla yöneten Lansana Conte'nin ölümünün ardından Aralık 2008'de darbeyle iktidara gelmişti. 28 Eylül 2009'da on binlerce demokrasi yanlısı gösterici, Camara'ya 2010'da yapılacak seçimde aday olmaması çağrısında bulunmak üzere başkent Conakry'deki bir stadyumda gösteri düzenlemişti. Güvenlik güçleri stadyumdaki kalabalığa saldırmış, çıkan izdihamda 157 kişi yaşamını yitirmişti. Ayrıca stadyumdaki çok sayıda kadının da cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıkmıştı. Camara, stadyum saldırısından kısa süre sonra 3 Aralık 2009'da kendisine yapılan suikast girişimiyle görevinden alınmıştı. Yıllarca Burkina Faso'da sürgünde yaşayan Camara 2021'deki darbe sonrası Gine'ye dönmüş, 157 sivilin hayatını kaybettiği stadyum saldırısının planlayıcısı olmak suçlamasıyla Eylül 2022'de tutuklanarak Coronthie Cezaevine gönderilmişti.

Gine şu anda 2021'de darbeyle iktidara gelen Mamady Doumbouya tarafından yönetiliyor. - CONAKRY