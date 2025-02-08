Gökyüzünden yağmur gibi örümcek yağdı

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Brezilya'nın Minas Gerais eyaletindeki Sao Thome das Letras kentinde, yüzlerce örümceğin gökyüzünden "yağıyormuş" gibi göründüğü ürkütücü anlar kameralara yansıdı.

28 Aralık'ta sosyal medyada paylaşılan ve adeta bir korku filminden alınmış gibi görünen görüntüler, izleyenleri hem korkuttu hem de şaşkına çevirdi. Sosyal medya kullanıcılarından biri "Örümcek cenneti!" yorumunu yaparken, benzer bir olaya daha önce şahit olan başka bir kullanıcı, "Kardeşimin Tiradentes'teki arka bahçesinde olmuştu. Her zaman geç öğleden sonra oluyordu. İlk gördüğümde çok korkmuştum" dedi.

24 Ocak'ta yerel basına yansıyan olay, biyologların dikkatini çekti. Uzman biyolog Kayron Passos, havada süzülen sayısız örümcekle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu bir örümcek çiftleşme ritüeli. Dişi örümceklerde spermatheca adı verilen, farklı erkeklerin spermlerini depolayarak yumurtaları döllemek için kullanabildikleri bir organ bulunuyor. Bu sayede dişi örümcek, farklı yavrular elde ederek genetik çeşitliliği artırıyor."

Passos ayrıca, dişi örümceklerin yumurtaları döllendikten sonra bile ileride kullanmak üzere sperma toplamaya devam ettiklerini ve bu davranışın yavrularda hastalıklara karşı direnci artırdığını belirtti.

Ulusal Amazon Araştırmaları Enstitüsü'nde çalışan ve Biyolojik Bilimler doktorası bulunan örümcek bilimci Ana Lucia Tourinho da konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Örümcekler genellikle bir arada yaşamazlar, ancak bazı türler koloni oluşturarak bu sosyal davranışı sergilerler. Grup halinde kalma stratejisi, yavrular ve genç örümcekler için besin tedarikini artırır."

Uzmanlar, görüntülerdeki örümceklerin dev bir ağ üzerinde toplu halde çiftleşme ritüeli gerçekleştirdiklerini ve bunun doğal bir olay olduğunu vurguladı.