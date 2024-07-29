Golan Tepeleri'ndeki Roket Saldırısı Bölgesel Savaş Endişelerini Artırıyor

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NALİN DİRİ

(ANKARA) - Gazze'deki savaşın Orta Doğu bölgesine yayılması yönündeki endişeler, Golan Tepeleri'ndeki bir futbol sahasına yapılan, 12 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığı roket saldırısının ardından güçlendi. İsrail ve ABD, saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttu. Ancak Lübnanlı milis grubu saldırının sorumluluğunu kesin bir dille reddetti. İsrail'in saldırıya karşılık vereceğini açıklaması geniş çaplı bölgesel bir savaş korkularını daha da artırdı.

Ağırlıklı olarak Dürzi'lerin yaşadığı, 1967 yılından bu yana İsrail işgali altında bulunan Golan Tepelerinde bir futbol sahasına geçen cumartesi günü yapılan roket saldırısı, İsrail ile Hizbullah arasında çatışmaların başlamasından bu yana en ölümcül saldırı oldu. Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) İsrail'e sağduyulu davranma çağrısı yaparken İsrail'in saldırıya karşılık verme yönündeki kararlı açıklamaları savaşın Lübnan'a ve oradan da Orta Doğu bölgesine sıçrama ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

İsrail güvenlik kabinesi, pazar günü İsrail hükümetine, Golan Tepeleri'ne yapılan roket saldırısına "verilecek yanıtın şekil ve zamanlamasına karar verme" yetkisi verdi.

Saldırının arkasında kim olduğu kesinleşmedi

İsrail makamları, olay yerine düşen roketin İran yapımı Falaq-1 olduğunu gösteren kanıtlar bulunduğunu iddia etti. İsrail ordusu, saldırının Lübnan'ın güneyindeki Şebaa'dan bir Hizbullah Komutanı tarafından yönlendirildiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de roket saldırısının "arkasındaki her işaretin Hizbullah'ı gösterdiğini" söyledi.

İsrail mevzilerine yönelik saldırılarının sorumluluğunu daha önce hızlıca üstlenen Hizbullah, Golan Tepeleri saldırısının arkasında olduğunu "kesinlikle reddettiğini" belirten bir açıklama yaptı.

ABD merkezli Axios, ABD'li yetkiliye dayandırdığı bir haberde, Hizbullah yetkililerinin BM'ye Golan Tepeleri'ndeki futbol sahasına düşen roketin, İsrail'e ait bir anti-roket önleme mermisi olduğunu söylediğini belirtti.

İran'dan açıklama: İsrail'in uydurma bir senaryosu

İsrail, Hizbullah'a karşı misilleme yapacağını duyururken, İsrail jetleri pazar günü gündüz saatlerinde güney Lübnan'daki bazı hedefleri vurdu. Ancak bunlar son aylarda rutin haline gelen saldırılara benzer saldırılar olarak görülüyor.

İsrail güvenlik kabinesi, pazar günü İsrail hükümetine, Golan Tepeleri'ne yapılan roket saldırısına "verilecek yanıtın şekil ve zamanlamasına karar verme" yetkisi verdi.

ABD saldırıdan Hizbullah'ın sorumlu tutarken, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ulusal güvenlik danışmanı aracılığıyla İsrail'in güvenliğine desteğinin 'sarsılmaz' olduğunu söyledi. Washington, saldırının ardından İsrailli ve Lübnanlı muhataplarla görüşmelerde bulunduğunu ve diplomatik bir çözüm üzerinde çalıştığını açıkladı.

İsrail'in Hizbullah'ı suçladığı saldırıya karşılık vereceği bir yanıtın İran'ı kışkırtması ve savaşın bölgeye yayılması kaygıları yeniden gündeme gelirken, Tahran İsrail'i "yeni bir maceraya girişmemesi" konusunda uyardı. Golan Tepeleri'ndeki saldırının İsrail'in "uydurma bir senaryosu" olduğunu belirten İran, İsrail'in saldırıdaki amacının, dikkatleri 39 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze'deki savaştan uzaklaştırmak olduğunu düşünüyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, pazar günü yaptığı açıklamada, İsrail'in askeri bir yanıtının bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını ve savaşın alevlerini körükleyeceğini vurguladı. Kenani, "Eğer bu (askeri yanıt) olursa, siyonist rejim, böyle aptalca bir davranışın öngörülemez sonuçlarının ve tepkilerinin kesin ve ana sorumlusu olacaktır" dedi.