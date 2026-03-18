Görüşmeye damga vuran hareket

İrlanda Başbakanı Micheál Martin, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında kamuoyuna yansıyan görüntülerle dikkat çekti. Martin'in, pantolonuna bulaşan bir lekeyi temizlemek için kendi tükürüğünü kullandığı anlar kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Olayın ardından görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Başbakanın refleks olarak yaptığı bu hareket, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu.

KAMUOYUNDA YANKI UYANDIRDI

Bazı kullanıcılar durumu doğal bir refleks olarak değerlendirirken, bazıları ise görüntüleri eleştirdi. Olay, kısa sürede ülke gündeminde geniş yer buldu.