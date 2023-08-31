Güney Afrika'da çıkan yangında can kaybı 73'e yükseldi - Son Dakika

Güney Afrika'da çıkan yangında can kaybı 73'e yükseldi

Güney Afrika\'da çıkan yangında can kaybı 73\'e yükseldi
Son Güncelleme: 31.08.2023 12:36

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde beş katlı bir binada çıkan yangında can kaybı 73'e, yaralı sayısı 52'ye yükseldi. Johannesburg Acil Durum Yönetimi Sözcüsü Robert Mulaudzi, hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e, yaralı sayısının 52'ye ulaştığını duyurdu.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde beş katlı bir binada çıkan yangında can kaybı 73'e, yaralı sayısı 52'ye yükseldi.

Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'da evsizlerin kaldığı beş katlı bir binada çıkan yangının bilançosu ağırlaşıyor. Johannesburg Acil Durum Yönetimi Sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 73'e, yaralı sayısının 52'ye ulaştığını duyurdu. Mulaudzi, binadaki arama çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından söndürülen yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor. - JOHANNESBURG

Kaynak: İHA

Güney Afrika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Güney Afrika'da çıkan yangında can kaybı 73'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güney Afrika'da çıkan yangında can kaybı 73'e yükseldi - Son Dakika
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