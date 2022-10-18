Başörtüsüz yarışan ve günlerdir haber alınamayan İranlı sporcu, konuştu: Başörtümü yanlışlıkla düşürdüm

5 ay önceki sonuçla şimdi arasında büyük bir fark var

Güney Kore'deki şampiyonada İranlı sporcu Elnaz Rekabi'nin başı açık şekilde yarışması, günlerdir dünya kamuoyunun en çok konuşulan olaylarından biriydi. Rekabi'nin başı açık şekilde yarışması, İran'da başörtüsünü kurallara uygun takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mahsa Amini'ye destek olarak yorumlanmış ve milli sporcudan günlerdir haber alınamadığı iddia edilmişti.

ÜLKESİNE GERİ DÖNMÜŞ

Bugün İran'ın Seul Büyükelçiliği Rekabi'nin Tahran'a döndüğünü açıkladı. Açıklamada "Elnaz Rekabi, Asya Kaya Tırmanışı Şampiyonası'nın bitmesiyle Salı sabahı İran'a gitmek üzere Seul'den ayrıldı. İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Elnaz Rekabi hakkında çıkan bütün sahte haber, yalan ve yanlış bilgileri kesinlikle reddediyor" denildi.

BAŞÖRTÜSÜNÜ YANLIŞLIKLA DÜŞÜRMÜŞ

Tüm dünyanın merak ettiği Elnaz Rakibi'den de bir açıklama geldi. Sosyal medyadan başörtüsünü yanlışlıkla düşürdüğünü açıklayan Rekabi, İran'a da takımıyla birlikte geri döndüğünü ekledi, herkesi telaşlandırdığı için özür diledi. Rekabi, İran formasıyla yarışmaya devam edeceğini paylaştı.

2 YIL ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI

İ?ki yıl önce İranlı satranç hakemi Shohreh Bayat, kendisinin Şanghay'daki Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası'ndaki saçı açık halini gösteren fotoğrafların paylaşılmasının ardından ölüm tehditleri aldığını açıklamıştı. B?ayat, başını örttüğü konusunda ısrar etmiş ancak İran'a geri dönmesi durumunda gözaltına alınabileceği konusunda uyarılınca İngiltere'ye giderek sığınma talep etmişti.