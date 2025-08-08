Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Birinci Müsteşar olarak görev yapan diplomat Sezai Tolga Şimşir, ülke gündemine oturdu.
Trafikte aracıyla seyir halinde olan Şimşir, taksiyle çarpıştı. Daha sonra taksi şoföründen kaçtığı iddia edilen Şimşir, şoförle tartıştı.
Polise dokunulmazlığı olduğunu söyleyen Şimşir, sorgulanmayı kabul etmedi. Şimşir'in alkollü olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Dünya › Güney Kore Türk diplomatı konuşuyor: Çarptığı taksinin şoförüyle kavga etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (2)