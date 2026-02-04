Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

İran'ın kuzeybatısındaki Ardabil kentinde 8–9 Ocak tarihlerinde devam eden geniş çaplı anti-hükümet gösterilerinde, devletin güvenlik güçlerine ait zırhlı bir aracın göstericilerin arasına daldığı anlara ait video görüntüleri dış basına sızdı.

Görüntülerin, İran International'a gönderildiği ve protestocularla güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların en sert anlarından biri olduğu belirtiliyor. Bu olay, İran'daki protesto dalgasının bir başka dramatik boyutu olarak dünya gündemine yansıdı.

BİR KADIN ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Videolarda, zırhlı aracın kalabalığın içine hızla girerek göstericileri dağıtmaya çalıştığı ve bunun sonucunda en az bir kadının öldüğü iddia ediliyor; ayrıca üç kişinin de yaralandığı bildirildi. Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin ateş açtığını ve kalabalığın panikle dağıldığını aktarıyor.

ÖLÜMCÜL GÜÇ KULLANMAYA DEVAM EDİYORLAR

Uluslararası insan hakları örgütleri ve dış basın, İran güvenlik güçlerinin protestoları bastırmak için ölümcül güç kullanmaya devam ettiğini yazıyor. İran'da internet ve iletişim kesintileri nedeniyle olay yerinden bilgi akışı sınırlı olsa da birçok kentte benzer çatışma ve devlet baskısı raporları geliyor.

Öte yandan bu protestolar, ekonomi krizine, siyasi baskılara ve hükümet karşıtı duygulara ilişkin daha geniş bir toplumsal öfkenin dışa vurumu olarak görülüyor. Gösteriler ülke geneline yayılarak İran rejimine karşı en büyük kitlesel çıkışlardan biri haline geldi.