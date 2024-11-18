Guterres, G20 Ülkelerini Küresel Sorunlarda Liderliğe Çağırdı

Dünya

BM Genel Sekreteri Guterres, G20 ülkelerinin küresel sorunların çözümünde liderlik etmesi gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G20 ülkelerinin iklim krizi ve savaş gibi küresel sorunların çözümüne ilişkin girişimlere liderlik etmesi gerektiğini söyledi.

Guterres, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi öncesi basın toplantısında konuştu. G20 ülkelerinin büyük ekonomik güce sahip olduğunu belirten Guterres, "Ellerinde büyük bir diplomatik güç var. Bunu temel küresel sorunların üstesinden gelmek için kullanmalılar" dedi.

Gazze, Lübnan ve Ukrayna gibi bölgelerdeki son duruma değinen Guterres, barışın sağlanması için harekete geçilmesini talep etti.

BM Genel Sekreteri Guterres, iklim değişikliği, çatışmalar, eşitsizlik ve yoksullukla mücadele gibi konuların acilen ele alınması gerektiğinin de altını çizerek, G20 ülkelerinin küresel sorunların çözümünde öncü olmaları gerektiğini aktardı.