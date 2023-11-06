Hakan Fidan ile Blinken kameralar karşısında! Gergin tavırları gözlerden kaçmadı

İsrail günlerdir Gazze'de masum sivilleri katlederken bir yandan da kara harekatına hız verdi. Bölgede tansiyon her geçen gün yükselirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan ve Blinken, Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeden önce basına görüntü verdi. O anlarda dün gece üst düzey yetkililer tarafından karşılanmayan Blinken'ın gergin halleri kameralara yansıdı.

KARŞILAMAYA ÜST DÜZEY YETKİLİLER KATILMADI

Dün gece yarısı Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye tarihinde ilk kez üst düzey herhangi bir yetkilinin katılmadığı karşılama töreniyle karşılaşmıştı. Aprondaki ışıkların yakılmadığı karşılama sonrası Blinken'a, çeşitli sokaklara asılan pankartlarla da tepki gösterilmişti.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu sabah ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesinde kamera karşısına geçip poz verdi. O anlarda ABD'li bakanın gergin olduğu gözlemlendi. Blinken'ın, Ankara'nın ardından Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

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Blinken geçtiğimiz günlerde İsrail ziyareti sırasında "ABD Dışişleri Bakanı olarak değil, bir Yahudi olarak buradayım" demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bu sözlere tepki gösterip "Bu nasıl bir politikacı, bu nasıl bir yaklaşım? Karşındakiler ben de bölgeye bir Müslüman sıfatıyla yaklaşıyorum derse ne diyeceksin?" demişti.