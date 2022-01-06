Halkın sokağa döküldüğü Kazakistan'da dükkanları yağmalamaya başladılar

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı.

HÜKÜMET İSTİFA ETTİ

Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

OHAL İLAN EDİLDİ

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu. Akaryakıt zamları sonrası halkın sokağa çıkmasıyla savaş alanına dönen Kazakistan'da hükümetin istifası da ülke genelinde ilan edilen OHAL de tansiyonu düşürmeye yetmedi.

RUS ASKERLERİ KAZAKİSTAN'A AYAK BASTI

OHAL kararları ve alınan ek tedbirlere rağmen protestoların dozunu her geçen dakika artırması sonrası Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, üyesi olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü liderlerinden yardım istedi. Tokayev'in talebi üzerine Rusya, Kazakistan'a onlarca askerini gönderdi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜ, YÜZLERCE YARALI VAR

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanırken, polis ile askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Ülke genelindeki olaylarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, 400'den fazla kişinin yaralı olarak hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

YAĞMA BAŞLADI

Olaylar bir türlü dinmek bilmezken ülkede yağma başladı, protestocular bir bankaya iş makinası ile girdi. Bölgeden gelen görüntüler durumun vahametini ortaya koyuyor.