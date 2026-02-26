Hamaney\'in "Dua edin, şehit olayım" diyen küçük çocuğa yanıtı gündem yarattı

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in bir etkinlik sırasında küçük bir çocukla yaşadığı diyalog, ABD ile artan savaş geriliminin gölgesinde gündem oldu. Görüntülerde, çocuğun Hamaney'e "Dua edin, şehit olayım" dediği duyuluyor.

"BİLİM İNSANI OL VE İSLAM'A HİZMET ET"

Bu sözler üzerine çocuğu yanına çeken Hamaney, "Sen önce büyü. Sonra derslerine sıkı çalış ve bilim insanı ol ve İslam'a hizmet et. 80-90 yaşına gelince şehit olursun" ifadelerini kullandı. Hamaney'in bu yanıtı kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

SAVAŞ GERİLİMİN TIRMANDIĞI DÖNEMDE KAYDA GEÇTİ

Diyalog, Washington ile Tahran arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde kayda geçti. ABD'nin İran'ın nükleer programına yönelik sert açıklamaları ve yaptırım politikaları sürerken, İran cephesi de olası bir askeri müdahaleye karşılık verileceğini belirtiyor. Bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar, iki ülkenin doğrudan çatışma riskine yaklaştığı yönündeki değerlendirmeleri artırmış durumda.

"ŞEHİTLİK" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Bu atmosferde "şehitlik" vurgusunun yer aldığı bir diyalogun kamuoyuna yansıması dikkat çekti. İran'da "şehitlik" kavramı özellikle İran-Irak Savaşı'ndan bu yana resmi söylemde önemli bir yer tutuyor. Ancak Hamaney'in çocuğa verdiği yanıtta eğitim ve bilim vurgusu yapması da farklı yorumlara neden oldu.