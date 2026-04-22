500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor - Son Dakika
500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor

500 bin sosyal konut için İstanbul\'da kura heyecanı başlıyor
22.04.2026 18:48
500 bin sosyal konut için İstanbul\'da kura heyecanı başlıyor
TOKİ, "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul etabına dair beklenen takvimi duyurdu. İstanbul’daki 100 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde başlayacak. Üç gün sürecek ve 27 Nisan'da tamamlanacak olan maraton, TOKİ’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Adaylar, kura sıra numaralarına göre belirlenen takvim üzerinden sonuçları anlık olarak öğrenebilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde büyük yankı uyandıran "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, 500 bin sosyal konut hamlesinin en kritik ayağı olan İstanbul etabına dair beklenen duyuruyu yaptı.

KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU

Yaklaşık üç aydır sonuçları bekleyen milyonlarca aday için heyecan dolu süreç, hafta sonu başlayacak. TOKİ tarafından paylaşılan takvime göre, İstanbul’daki 100 bin konutun hak sahiplerini belirleyecek kura maratonu 25 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te başlayacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek kura çekiliş programının 27 Nisan Pazartesi günü tamamlanması planlanıyor.

CANLI OLARAK İZLENEBİLECEK

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin duyurusu şöyle: "500 Bin sosyal konut kampanyası kapsamında İstanbul 100.000 Adet Konut Projesi için hak sahibi belirleme kurası 25 Nisan 2026 tarihinde saat 14:00'de "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde" başlayacak olup, 27 Nisan 2026 tarihinde kura çekiliş programı sona erecektir.

Kuralar web sayfamızda yer alan kura sıra numarasına göre çekilecektir. Kura çekilişi Youtube hesabımızdan canlı olarak yayınlanacaktır. Detaylı bilgi için: talep.toki.gov.tr/500binkonut/iller/istanbul.html"

Son Dakika TOKİ 500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: 500 bin sosyal konut için İstanbul'da kura heyecanı başlıyor - Son Dakika
