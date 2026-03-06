Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı - Son Dakika
Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı
06.03.2026 14:50
Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı
İran'ın lideri Hamaney'in konutunun vurulduğu görüntüler ilk kez yayınlandı. Yayınlanan görüntülerde, Hamaney'in konutunun hedef alındığı ve vurulduğu anlar yer alıyor.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Tahran'daki konutunun hedef alındığı anlara ait görüntüler ilk kez yayımlandı. Paylaşılan görüntülerde, Hamaney'in bulunduğu belirtilen yerleşkenin vurulduğu anlar yer aldı.

Yapılan açıklamada, saldırının İsrail Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamaya göre İsrail'e ait 50 savaş uçağı, Tahran'da İran yönetiminin liderlik yerleşkesinin altında bulunduğu belirtilen Ali Hamaney'e ait yer altı askeri sığınağını hedef alarak imha etti.

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı

NE OLMUŞTU?

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı" ifadesini kullandı. İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

AİLE BİREYLERİ DE ÖLDÜRÜLDÜ

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın Fars Haber Ajansı'nın, Ali Hamaney'in ofisinden bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD-İsrail'in saldırılarında Hamaney'in aile bireylerinden bazılarının hayatını kaybettiği doğrulandı. İran liderinin evi ve ofisinin bulunduğu alana yapılan ABD-İsrail saldırısında Hamaney'in kızı, damadı, torunu ve gelinlerinden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı

