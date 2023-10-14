İsrail Savunma Kuvvetleri: Hamas, Filistinlilerin güneye gitmesini engelliyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güney kesimine giden Filistinlileri engellediği iddia edildi.

"HAMAS, ARAÇLARIN GEÇİŞİNİ ENGELLİYOR"

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güney kesimine giden Filistinlileri engellediği belirtildi. Hamas'ın yollarda barikat kurduğu belirtilen açıklamada, "Hamas, Gazze Şeridi sakinlerinin ana yollarda ilerlemesini zorlaştırıyor ve bu yollardan araçların geçişini engelliyor" ifadeleri kullanıldı.

"FİLİSTİNLİLERİN GÜNEYE GİTMESİNİ ENGELLİYORLAR"

IDF sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari düzenlediği basın toplantısında, "Hamas'ın Filistinlilerin güneye gitmesini engellemek için aktif bir çaba gösterdiğini görüyoruz" dedi.

"HAMAS, SİZİ CANLI KALKAN OLARAK İSTİYOR"

Gazze sakinlerine güneye gitmeleri konusunda çağrıda bulunmaya devam ettiklerini belirten Hagari, "Hamas, sizi canlı kalkan olarak istiyor. Bu sizin kişisel güvenliğiniz için. Yakın gelecekte Gazze Şehri'ne çok geniş bir saldırı gerçekleştireceğiz" dedi.

SİVİLLERE VERİLEN SÜRE DOLDU

7 Ekim'de Hamas'un Aksa operasyonu ile başlayan kanlı çatışmalar, bölgede yoğun bir şekilde devam ediyor. Gazze'yi abluka altına alan İsrail'in sivillerin bölgeyi terk etmesi için verdiği 24 saatlik süre doldu.