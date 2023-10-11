Hamas, Gazze Şeridi'nden İsrail'in Aşkelon kentine roket saldırısı düzenledi. Atılan onlarca roket İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından havada imha edildi.
İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar devam ediyor. Hamas, Gazze Şeridi'nden İsrail'in Aşkelon kentine roket saldırısı düzenledi.
İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe saldırıya karşılık verirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Roketli saldırının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri de Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine hava saldırısı düzenleyerek karşılık verdi.
Son Dakika › Dünya › Hamas, İsrail'e roket saldırısı düzenledi! Demir Kubbe onlarca füzeyi havada imha etti - Son Dakika