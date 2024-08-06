Hamas, Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ı yeni siyasi lider olarak seçti - Son Dakika
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Hamas, Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ı yeni siyasi lider olarak seçti

Hamas, Gazze sorumlusu Yahya Sinvar\'ı yeni siyasi lider olarak seçti

Hamas, Tahran'da öldürülen İsmail Haniye'nin yerine Yahya Sinvar'ın hareketin siyasi büro başkanı olarak seçildiğini duyurdu. İsrail suikastı üstlenen bir açıklama yapmadı.

06.08.2024 22:05
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Hamas, Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ı yeni siyasi lider olarak seçtiğini açıkladı.

Hamas, Tahran'da öldürülen İsmail Haniye'nin yerine Yahya Sinvar'ın hareketin siyasi büro başkanı olarak seçildiğini duyurdu.

İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da 31 Temmuz'da bir suikast sonucu öldürülmüştü.

Hamas'tan yapılan açıklamada, Haniye'nin Tahran'daki konutuna yerel saatle 02:00'de İsrail'in düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Haniye'nin kaldığı evin bir güdümlü füzeyle vurulduğu belirtildi.

İsrail suikastı üstlenen bir açıklama yapmadı.

Haniye, olaydan önceki gün İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.

Haniye suikastının ardından İran'ın yaptığı açıklamalar, Orta Doğu'daki İsrail-Hamas savaşının genişleyeceğine dair endişelerin artmasına yol açtı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezekşiyan, yemin töreninde görüştüğü Haniye'nin öldürülmesinin ardından "İran'ın toprak bütünlüğünü, itibarını, onurunu koruyacağını ve terörist işgalcileri bu korkak eylemden dolayı pişman edeceklerini" söyledi.

İsrail, Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar'ın 7 Ekim saldırısının mimarlarından biri olmakla suçluyor. Savaşın hedeflerinden birini de Sinvar'ı öldürmek olarak belirledi.

1962'de doğan Sinvar, Hamas’ın iç güvenlik servisi Mecid’i kurdu. Bu servis, İsrail ajanı olduğu düşünülen kişilerin ortaya çıkartılması ve İsrailli istihbarat ve güvenlik subaylarının yakalanması için çalışıyor.

Sinvar üç kez tutuklandı. 1988'de son tutuklanmasının ardından dört kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Hamas tarafından kaçırılan ve beş yıl esir tutulan İsrail askeri Gilad Şalid karşılığında 2011'de serbest bırakılan 1027 Filistinli mahkum arasında o da vardı.

Sinvar, daha sonra Hamas’ın lider kadrosunda yeniden yerini aldı ve 2017’de Gazze içindeki en yüksek siyasi yönetici konumuna getirildi.

ABD, 2015'te Sinvar’ı "uluslararası teröristler" listesine ekledi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Hamas, Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ı yeni siyasi lider olarak seçti - Son Dakika

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