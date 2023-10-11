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Aksa Tufanı operasyonunun hedefini ne? Hamas'ın açıklaması, Netanyahu'yu kara kara düşündürtecek - Son Dakika

Aksa Tufanı operasyonunun hedefini ne? Hamas'ın açıklaması, Netanyahu'yu kara kara düşündürtecek

Son Güncelleme: 11.10.2023 03:59

Hamas yöneticilerinden Talal Nassar, İsrail'e yönelik başlattıkları Aksa Tufanı saldırısına ilişkin açıklamalar yaptı. Esirlere insani şekilde muamele edildiğini belirten Nassar, "Hedefimiz toprağımızı kurtarmak. Direnişin sızma operasyonları devam ediyor. Bedelinin pahalı olduğunu biliyoruz. Ancak halkımız direnişin, denklemi değiştirme gücüne güveniyor." dedi.

Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalına konuşan Nassar, Hamas Hareketi'nin İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı saldırısına ilişkin açıklamalar yaptı. Hedeflerinin topraklarını kurtarmak olduğunu söyleyen Nassar, "Bedelinin pahalı olduğunu biliyoruz. Ancak halkımız direnişin, denklemi değiştirme gücüne güveniyor." dedi.

"ESİRLERİ İNSANİ MUAMELE EDİLİYOR"

Nassar esirlere ilişkin öldürüldüğü ya da işkence yapıldığı iddialarını yalanlayarak şunları söyledi: "Direnişin İsrailli esirleri öldürmesi, onlara işkence yapması mümkün değildir. Eli kanlı ve gerçek suçlular, gerçekleri çarpıtan işgalcilerdir. Direniş güçleri, esirlere tüm insani şekliyle muamele ediyor."

"BEDELİNİN PAHALI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Arap liderlere değil, Arap halklarına dayandıklarını dile getiren Nassar, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşgal güçlerinin, toprağın sahipleri olan Filistinlilerden korktukları için Gazze'ye kara harekatına kalkışacağını beklemiyorum. Aksa Tufanı operasyonunu yapmaktan dolayı pişman olmadık. Hedefimiz, toprağımızı kurtarmak, bedelinin pahalı olduğunu biliyoruz. Güç dengesinin bizim lehimize olmadığının farkındayız. Dünya bize karşı adil davranmıyor. Ancak halkımız direnişin, denklemi değiştirme gücüne güveniyor."

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"SIZMA OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR"

Gazze çevresinde ve İsrail içlerindeki duruma ilişkin Nassar, "İşgal güçlerinin engel olmak için büyük uğraşısına rağmen, Gazze çevresinde çatışmalar sürüyor, direnişin sızma operasyonları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Nassar sözlerini "Destekçileri az olsa da direniş, yolunda yürümeye devam edecektir, Allah'tan zafer ümit ediyoruz, İslam ümmetinin onurlu insanlarının desteğini bekliyoruz." şeklinde tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Aksa Tufanı operasyonunun hedefini ne? Hamas'ın açıklaması, Netanyahu'yu kara kara düşündürtecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksa Tufanı operasyonunun hedefini ne? Hamas'ın açıklaması, Netanyahu'yu kara kara düşündürtecek - Son Dakika
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