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Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı ABD'li anne ve kızı İsrail'e ulaştı - Son Dakika

Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı ABD'li anne ve kızı İsrail'e ulaştı

Son Güncelleme: 21.10.2023 00:55

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Aksa Tufanı operasyonunda ele geçirdiği esirlerden ABD'li anne ve kızını serbest bıraktı. Serbest bırakılan anne ve kız, İsrail'e ulaştı.

İsrail, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı 2 ABD'li esirin (anne ve kızı) İsrail topraklarına ulaştığını duyurdu.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın elindeki ABD'li anne Judith Raanan ve kızı Natali Raanan'ın bugün serbest bırakıldığı belirtildi.

Hamas'ın serbest bıraktığı ABD'li anne ve kız İsrail'e ulaştı

ESİRLER GAZZE SINIRINDA KARŞILANDI

Açıklamada, İsrail Esirler ve Kayıplar Dosyası Koordinatörü Gal Hirsch'in, İsrail ordusu ve emniyet güçleri eşliğinde serbest bırakılan iki esiri Gazze sınırında karşıladığı ve ABD'li anne-kızın aileleriyle buluşmak üzere askeri bir noktaya hareket ettikleri ifade edildi.

ABD'Lİ ANNE KIZ SERBEST BIRAKILDI

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Katar'ın çabalarına yanıt olarak iki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktıklarını duyurdu. Ebu Ubeyde, "Bu yaptığımız, ABD'ye ve dünyaya, ABD Başkanı Joe Biden ve onun faşist yönetiminin iddialarının asılsız olduğunu göstermek içindir." ifadelerini kullandı.

Hamas'ın serbest bıraktığı ABD'li anne ve kız İsrail'e ulaştı
Anne ve kızın serbest bırakıldıktan sonra ilk görüntüsü

ELLERİNDE 200 İLE 250 ARASINDA ESİR VAR

Öte yandan Kassam Tugayları Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söylemişti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Hamas'ın serbest bıraktığı ABD'li anne ve kız İsrail'e ulaştı

GAZZE'DE 4 BİN 173 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 83 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

Filistin, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı ABD'li anne ve kızı İsrail'e ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kassam Tugayları'nın serbest bıraktığı ABD'li anne ve kızı İsrail'e ulaştı - Son Dakika
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