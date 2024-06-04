Hamas, İsrail ile ateşkes için şartlarını sıraladı - Son Dakika
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Dünya

Hamas, İsrail ile ateşkes için şartlarını sıraladı

Hamas, İsrail ile ateşkes için şartlarını sıraladı

Hamas, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu, İsrail ile 3 aşamadan oluşan ateşkes önerisine şartlarını sıraladı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, arabulucu taraflara, "İsrail'in kalıcı ateşkes ve Gazze'den çekilme konusunda net bir cevap vermesi" şartını iletti. Hamdan, "Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve Gazze'den çekilmesine yönelik net bir tutumu olmadığı takdirde, İsrail ile herhangi bir anlaşma yapılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

04.06.2024 21:36
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Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını tamamen durdurmadan ve bölgeden çekilmeden Tel Aviv ile herhangi bir anlaşma yapılmayacağını belirtti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamadan oluşan ateşkes önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas, İsrail ile ateşkes için şartlarını sıraladı

"SAVAŞ BİTMEDEN İSRAİL İLE HERHANGİ BİR ANLAŞMA YAPILMAYACAK"

Hamas'ın arabulucu taraflara, "İsrail'in kalıcı ateşkes ve Gazze'den çekilme konusunda net bir cevap vermesi" şartını ilettiğini aktaran Hamdan, "Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve Gazze'den çekilmesine yönelik net bir tutumu olmadığı takdirde, İsrail ile herhangi bir anlaşma yapılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTI

Uluslararası topluma, İsrail'e, 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı ve alıkoyduğu Filistinlileri serbest bırakması yönünde baskı yapma çağrısında bulunan Hamdan, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere yönelik insan hakkı ihlallerindeki artışa dikkati çekti. Hamdan, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusundaki şartlarının ise İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması olduğunu söyledi.

Hamas, İsrail ile ateşkes için şartlarını sıraladı

BIDEN'IN ATEŞKES TEKLİFİ

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
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Son Dakika Dünya Hamas, İsrail ile ateşkes için şartlarını sıraladı - Son Dakika

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