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Hamas, İsrail ordusuna ait tank ve araçları imha etti - Son Dakika

Hamas, İsrail ordusuna ait tank ve araçları imha etti

Son Güncelleme: 02.11.2023 15:47

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında, İsrail ordusuna ait tank ve araçları hedef aldı. Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki farklı bölgelerinde İsrail güçlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarında, İsrail ordusuna ait tank ve araçları hedef aldı. Kassam Tugaylarından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki farklı bölgelerinde İsrail güçlerine saldırı düzenlendiği belirtildi.

Hamas, İsrail ordusuna saldırı düzenledi

2'Sİ TANK 6 ARAÇ İMHA EDİLDİ

Açıklamada, "Gazze'nin kuzeybatısında Yasin-105 füzeleriyle iki tankı, iki buldozeri ve iki aracı hedef aldık." denildi. Gazze'nin doğusundaki Cuhr ed-Dik bölgesinde, çevresinde çok sayıda İsrail askerinin bulunduğu bir tankın da "Yasin-105" füzesiyle vurulduğu aktarılan açıklamada, "Kassam mücahitleri, Cuhr ed-Dik'te bir grup düşman askerini RPG roketatar ile hedef aldı." ifadelerine yer verildi. Gazze kentinin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde de İsrail ordusuna ait iki askeri aracın, "Yasin-105" füzesi ve el yapımı patlayıcı kullanılarak imha edildiği belirtilen açıklamada, Kassam Tugaylarının Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki El-Halidi Camisi yakınlarında da İsrail askerlerini taşıyan bir aracı füzeyle imha ettiği kaydedildi.

Hamas, İsrail ordusuna saldırı düzenledi

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18'e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Hamas, İsrail ordusuna saldırı düzenledi

GAZZE'DE 9 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini hedef gösteren İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas, İsrail ordusuna ait tank ve araçları imha etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas, İsrail ordusuna ait tank ve araçları imha etti - Son Dakika
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