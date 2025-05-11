Hamas ve ABD Arasında Ateşkes Görüşmeleri - Son Dakika
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Hamas ve ABD Arasında Ateşkes Görüşmeleri

Hamas ve ABD Arasında Ateşkes Görüşmeleri

Hamas yetkilileri, Gazze'de ateşkes için kritik müzakerelerin sürdüğünü duyurdu.

11.05.2025 22:55
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BBC'ye konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, Gazze'de bir ateşkes anlaşmasına varılması açısından önümüzdeki saatlerin kritik önem taşıdığını söyledi.

Yetkili, şu anda Katar'ın başkenti Doha'da Hamas temsilcileri ile ABD yönetiminden bir yetkili arasında doğrudan müzakereler yürütüldüğünü söyledi.

Yetkiliye göre görüşmeler birkaç gündür devam ediyor ve ateşkesin sağlanması ile insani yardım girişinin kolaylaştırılmasına odaklanmış durumda.

Müzakereler hakkında bilgi sahibi olan üst düzey bir Filistinli yetkili Hamas ile ABD'li bir yetkili arasında Cumartesi ve Pazar günü iki görüşme yapıldığını doğruladı.

Görüşmelerde Gazze'de tutulan İsrailli rehineler konusunun yanı sıra ateşkes ve insani yardıma erişim için olası mekanizmaların ele alındığı bildirildi.

İsrail son gelişmelerle ilgili henüz yorum yapmadı.

Hamas geçmişte sadece savaşın sona ermesini içeren bir anlaşmayı kabul edeceğini söylemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bunu defalarca reddetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 13-16 Mayıs tarihleri arasında Körfez ülkelerini ziyaret için Ortadoğu'ya gidiyor.

İsrail, Trump'ın ziyaretinin sonuna kadar bir anlaşmaya varılamaması halinde Hamas'a yönelik askeri saldırısını genişleteceğini söyledi.

Hamas ve ABD arasındaki görüşmeler, Trump yönetiminin Netanyahu'nun tutumundan duyduğu hayal kırıklığının arttığına dair haberlerin olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

Netanyahu kendi ülkesinde de baskı altında ve pek çok kişi onu siyasi amaçlarla savaşı uzatmakla suçluyor.

İsrailli yetkililer, genişletilmiş saldırı planlarının tüm bölgeyi süresiz olarak ele geçirmeyi, Filistinlileri zorla güneye göç ettirmeyi ve Birleşmiş Milletler ile insani yardım ortaklarının protestolarına rağmen yardım dağıtımını özel şirketlere devretmeyi içerdiğini söyledi.

İsrail 70 gündür Gazze'ye tüm gıda, ilaç ve diğer insani yardım malzemelerinin girişini engelliyor.

Hamas ile Ocak ayında devreye giren geçici ateşkes anlaşmasının sona ermesiyle İsrail Mart ayı ortasında Gazze'ye hava saldırılarına ve diğer askeri operasyonlarına yeniden başladı.

Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığına göre son operasyonlarda 2.720 Filistinli öldü.

BM'ye göre yılın başından bu yana çocuklar arasında yaklaşık 10.000 akut yetersiz beslenme vakası tespit edildi.

Gazze'de gıda fiyatları da yüzde 1400'e varan oranlarda arttı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'in güneyine düzenlediği saldırıda yaklaşık 1.200 kişi öldü, 251 kişi de rehin alındı. Yaklaşık 59 kişinin halen rehin tutulduğu, bunların 24 kadarının hayatta olduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in 2,1 milyon nüfuslu Gazze Şeridi saldırılarında ise 52 bin 829 kişi öldü, yüz binlerce kişi defalarca göç etmek zorunda kaldı.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Politika, Gazze, Dünya, Doha, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hamas ve ABD Arasında Ateşkes Görüşmeleri - Son Dakika

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