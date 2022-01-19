Üye Girişi
Hana Horka: Bağışıklık kazanmak için isteyerek Covid'e yakalanan Çek şarkıcı hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

Hana Horka: Bağışıklık kazanmak için isteyerek Covid'e yakalanan Çek şarkıcı hayatını kaybetti

19.01.2022 23:18
Hana Horka: Bağışıklık kazanmak için isteyerek Covid'e yakalanan Çek şarkıcı hayatını kaybetti

Bağışıklık kazanmak için bilerek virüse yakalanan şarkıcının oğlu, annesinin başına gelenlerin aşı olmayanları ikna etmesini umduğunu söyledi.

Çek Cumhuriyeti'nden folk müzik sanatçısı Hana Horka, oğlunun BBC'ye verdiği bilgiye göre, bağışıklık kazanmak amacıyla kasten Covid'e yakalandıktan sonra hayatını kaybetti.

Aşı olmamış olan 57 yaşındaki Horca sosyal medyada testinin pozitif çıktığını ama iyileştiğini yazdıktan iki gün sonra öldü.

Oğlu Jan Rek, babası ve kendisinin Covid'e yakalandıklarını, annesinin de aşı olmadan bağışıklık kazanmak ve bu sayede bazı müzik mekanlarına girebilmek amacıyla, isteyerek virüsü kendisine bulaştırdığını söyledi.

Çek Cumhuriyeti'nde Çarşamba günü vaka sayıları bakımından rekor kırıldı.

İkisi de tam doz aşılarını olan Jan Rek ve babası Noel'de hastalığa yakalandı. Fakat Jan Rek, annesinin kendisini virüse maruz bırakmayı yeğleyerek onlardan izole olmamaya karar verdiğini anlattı:

"Biz pozitif çıkınca bir hafta bizden ayrı durması gerekiyordu. Ama hep bizimle kaldı."

Çek Cumhuriyeti'nde sinemalar da dahil çoğu sosyal ve kültürel mekana girebilmek için ya tam doz aşılı, ya da hastalığı yeni geçirmiş olmak şart koşuluyor.

Ölmeden iki gün önce 'İyileşiyorum' dedi

Hana Horka, Çek fork müzik grubu Asonance'ın mensubu. Rek, annesinin daha rahat hareket edebilmek için Covid'e yakalanmak istediğini söylüyor.

Ölmeden iki gün önce Horka sosyal medyada iyileştiğini kaydetmiş ve "Şimdi gelsin tiyatro, sauna ve konser" yazmıştı.

Öldüğü Pazar gününün sabahında da Horka daha iyi hissettiğini söyleyerek giyinip yürüyüşe çıkmış ama sonra kötüleşip eve dönüp yatmıştı.

Oğlu "10 dakikada gitti. Nefesi kesilerek öldü" dedi.

Hana Horka aşı olmamıştı ama oğlu Jan Rek, annesinin Covid aşılarıyla ilgili bazı tuhaf komplo teorilerine inanmadığını söyledi.

"Covid'e yakalanmanın aşı olmaktan daha iyi olduğuna inanıyordu. Birileri bize çip takıyor falan gibi düşüncelere hiç kapılmadı" dedi.

Annesiyle bu konuyu tartışmanın anlamsız olduğunu çünkü hemen aşırı duygusallaştığını da ekledi. Jan Rek şimdi annesinin başına gelenlerin başkalarını aşı olmaya ikna etmesini umuyor:

"Gerçek hayattan örnekleriniz varsa bu bütün grafikler ve istatistiklerden daha güçlü bir etki yapar. Rakamlarla ilişki kuramazsınız."

Çek Cumhuriyeti'nde vaka rekoru

Çarşamba günü itibariyle 11 milyona yakın nüfuslu Çek Cumhuriyeti'ndeki Covid vakaları 28 bini aşarak rekor kırdı.

Hükümet yakınlarda hızla yayılan salgına karşı yeni önlemler aldı. Bunlar arasında işe ve okula gidenlerin zorunlu test olması da var. Buna karşılık pozitif çıkan ama belirti göstermeyenlerin izolasyon süresi 14 günden 5 güne indirildi.

Bu ayın başlarında binlerce kişi Prag ve başka kentlerde belli meslek gruplarına zorunlu aşı ihtimalini protesto etmek için sokaklara döküldü. Hükümetin bu konudaki planlarını yakında açıklaması bekleniyor.

Çek Cumhuriyeti'nde nüfusun yüzde 63'ü tam doz aşı oldu. Avrupa Birliği ülkelerinde tam doz aşı olanların nüfusa oranı konusunda ortalama yüzde 69.

YORUMLAR
500

Çek Cumhuriyeti, Koronavirüs, Ölü, Aşı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hana Horka: Bağışıklık kazanmak için isteyerek Covid'e yakalanan Çek şarkıcı hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

BBC

İstanbul'daki kuvvetli kar yağışı için bir uyarı da Meteoroloji'den geldi: Cuma'dan itibaren 5 güne dikkat İstanbul'daki kuvvetli kar yağışı için bir uyarı da Meteoroloji'den geldi: Cuma'dan itibaren 5 güne dikkat         
23:18
İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı İstanbul'un göbeğinde gasp çetesi, eve baskın yaptığı anları TikTok'ta paylaştı         
17:05
Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi Ferman Toprak, Şanlıurfa'yı gezip, eşiyle poşulu poz verdi         
16:24
İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı İzzet Yıldızhan'a gönderme yaptılar! Sahneye mayo ile çıkanlar kervanına Cicişler de katıldı         
15:24
Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para Merak edilen soru cevap buldu! İşte Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için ödediği para         
14:53
Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir Moda yazarı Pelin Kaya'dan Gülşen eleştirisi: Bu kostüm yazlık bir mekanda giyilir         
13:22
İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı İsviçre'de yaşayan Türk, 6 aylık elektrik faturasını paylaştı! Sosyal medyada tartışmalar başladı         
12:35
30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı 30 yıllık arkadaşı ve patronu Ömer Göktuğ'un ölüm haberini sunan Orhan Uğurluoğlu, gözyaşlarına hakim olamadı         
11:36
Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı Temizlik işi için iletişime geçtiği adamın tacizine maruz kaldı         
10:44
Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı Son dakika: BAE ile Türkiye arasında 64 milyar liralık swap anlaşması yapıldı         
10:20
Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı Son Dakika: Türkiye'nin kar yağışıyla imtihanı! Birçok ilde hayat olumsuz etkilendi, vatandaşlar mahsur kaldı         
09:32
New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı New York Belediye Başkanı'nın Türk manavı! Başkan alışveriş yaptı, sosyal medyadan paylaştı         
08:46
Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var Son Dakika! Kırıkkale'de işçi servisi şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var         
08:45
Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu kapandı! 7 bin kişi mahsur kaldı 2 bin kişi kurtarıldı         
08:37
Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu Gaziantep'te kar çilesi: Vatandaşlar yollarda mahsur kaldı, Valilik il dışına araç çıkışını durdurdu         
08:17
Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu Kan donduran olayın adresi Karaman! Dışarı çağırdığı arkadaşını av tüfeğiyle cinsel organından vurdu         
08:15
Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün Kabinenin gündeminde 3 önemli başlık var! Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı bugün         
07:52

Son Dakika Haberleri
23:18 İstanbul'daki kuvvetli kar yağışı için bir uyarı da Meteoroloji'den geldi: Cuma'dan itibaren 5 güne dikkat
23:13 Acun Ilıcalı'yı kahraman gibi karşıladılar!
22:53 CHP Bilecik Belediye Başkanı'nın danışmanı rüşvet alırken suçüstü yakalandı!
22:39 İrfan Can Kahveci: Her şey yalan
22:33 Günde 40 paket sigara içen şempanze Açelya'nın hikayesi
22:18 Fenerbahçe, Altay'ı mağlup etti
22:06 Ekrem İmamoğlu'na "tiyatro" çıkışında bulunan Fırat Tanış'a Şahan Gökbakar'dan yanıt
22:03 Trabzonspor, Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı
21:49 Kısıtlamalardan kaçmak için bilerek koronavirüse yakalanan Çek şarkıcı Hana Horka hayatını kaybetti
21:26 Arkadaşının yüzüne bakmadan soyunma odasına koştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2022 23:26:59. #1.12#
SON DAKİKA: Hana Horka: Bağışıklık kazanmak için isteyerek Covid'e yakalanan Çek şarkıcı hayatını kaybetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement