Hana Horka: Bağışıklık kazanmak için isteyerek Covid'e yakalanan Çek şarkıcı hayatını kaybetti

Çek Cumhuriyeti'nden folk müzik sanatçısı Hana Horka, oğlunun BBC'ye verdiği bilgiye göre, bağışıklık kazanmak amacıyla kasten Covid'e yakalandıktan sonra hayatını kaybetti.

Aşı olmamış olan 57 yaşındaki Horca sosyal medyada testinin pozitif çıktığını ama iyileştiğini yazdıktan iki gün sonra öldü.

Oğlu Jan Rek, babası ve kendisinin Covid'e yakalandıklarını, annesinin de aşı olmadan bağışıklık kazanmak ve bu sayede bazı müzik mekanlarına girebilmek amacıyla, isteyerek virüsü kendisine bulaştırdığını söyledi.

Çek Cumhuriyeti'nde Çarşamba günü vaka sayıları bakımından rekor kırıldı.

İkisi de tam doz aşılarını olan Jan Rek ve babası Noel'de hastalığa yakalandı. Fakat Jan Rek, annesinin kendisini virüse maruz bırakmayı yeğleyerek onlardan izole olmamaya karar verdiğini anlattı:

"Biz pozitif çıkınca bir hafta bizden ayrı durması gerekiyordu. Ama hep bizimle kaldı."

Çek Cumhuriyeti'nde sinemalar da dahil çoğu sosyal ve kültürel mekana girebilmek için ya tam doz aşılı, ya da hastalığı yeni geçirmiş olmak şart koşuluyor.

Ölmeden iki gün önce 'İyileşiyorum' dedi

Hana Horka, Çek fork müzik grubu Asonance'ın mensubu. Rek, annesinin daha rahat hareket edebilmek için Covid'e yakalanmak istediğini söylüyor.

Ölmeden iki gün önce Horka sosyal medyada iyileştiğini kaydetmiş ve "Şimdi gelsin tiyatro, sauna ve konser" yazmıştı.

Öldüğü Pazar gününün sabahında da Horka daha iyi hissettiğini söyleyerek giyinip yürüyüşe çıkmış ama sonra kötüleşip eve dönüp yatmıştı.

Oğlu "10 dakikada gitti. Nefesi kesilerek öldü" dedi.

Hana Horka aşı olmamıştı ama oğlu Jan Rek, annesinin Covid aşılarıyla ilgili bazı tuhaf komplo teorilerine inanmadığını söyledi.

"Covid'e yakalanmanın aşı olmaktan daha iyi olduğuna inanıyordu. Birileri bize çip takıyor falan gibi düşüncelere hiç kapılmadı" dedi.

Annesiyle bu konuyu tartışmanın anlamsız olduğunu çünkü hemen aşırı duygusallaştığını da ekledi. Jan Rek şimdi annesinin başına gelenlerin başkalarını aşı olmaya ikna etmesini umuyor:

"Gerçek hayattan örnekleriniz varsa bu bütün grafikler ve istatistiklerden daha güçlü bir etki yapar. Rakamlarla ilişki kuramazsınız."

Çek Cumhuriyeti'nde vaka rekoru

Çarşamba günü itibariyle 11 milyona yakın nüfuslu Çek Cumhuriyeti'ndeki Covid vakaları 28 bini aşarak rekor kırdı.

Hükümet yakınlarda hızla yayılan salgına karşı yeni önlemler aldı. Bunlar arasında işe ve okula gidenlerin zorunlu test olması da var. Buna karşılık pozitif çıkan ama belirti göstermeyenlerin izolasyon süresi 14 günden 5 güne indirildi.

Bu ayın başlarında binlerce kişi Prag ve başka kentlerde belli meslek gruplarına zorunlu aşı ihtimalini protesto etmek için sokaklara döküldü. Hükümetin bu konudaki planlarını yakında açıklaması bekleniyor.

Çek Cumhuriyeti'nde nüfusun yüzde 63'ü tam doz aşı oldu. Avrupa Birliği ülkelerinde tam doz aşı olanların nüfusa oranı konusunda ortalama yüzde 69.