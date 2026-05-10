Hantavirüs: Tenerife\'de Yolcu Gemisinden Tahliye Başladı

İspanya, Kanarya Adaları'ndaki Tenerife yakınlarında demirleyen ve üç kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği yolcu gemisinden tahliyelere başladı.

Sağlık Bakanı Mónica García, operasyonun "normal şekilde ilerlediğini" ve MS Hondius gemisindeki tüm yolcuların hala belirti göstermediğini söyledi.

Yolcular milliyetlerine göre gruplara ayrılacak ve küçük teknelerle kıyıya taşınacak. Yolcuları ülkelerine geri göndermek havaalanında uçaklar hazır bekleyecek.

İlk olarak 14 İspanyol vatandaşı gemiden inecek, ardından Hollanda tarafından uçakla getirilenler, Hollandalı, Yunan ve Alman yolcular ve mürettebatın bir kısmı tahliye edilecek.

Bundan sonra İngiltere ve ABD de dahil olmak üzere başka uçuşların da kalkması öngörülüyor. Son tahliye uçuşunun Pazartesi günü Avustralya'ya gitmesi bekleniyor.

Hondius gemisi, ilk yolcunun gemide hayatını kaybetmesinden bir ay sonra, Pazar günü şafak sökmeden önce Granadilla limanına yanaştı.

Güneş doğduktan sonra geminin kıyıdan uzakta demirlediği, askeri polis botlarının devriye gezdiği ve 100'den fazla yolcu ve mürettebatın karaya çıkarılması için karada büyük bir operasyonun yürütüldüğü görüldü.

Pazar günü yaklaşık 07:00'de sağlık ekipleri herkesi virüs belirtileri açısından kontrol etmek için gemiye çıktı.

Geminin karaya çıkmasına izin verilmeyecek. Adaya yaklaşırken etrafında bir deniz mili güvenlik çemberi oluşturuldu.

Hondius'tan bir yolcunun transfer sırasında ağır şekilde hastalanması ihtimaline karşı Tenerife'deki Candelaria hastanesinde düzinelerce yoğun bakım uzmanı hazır bekliyor.

İspanya Sağlık Bakanı, bu virüsün nadir görülen Andes türünün yayılmasını önlemeye yönelik karmaşık operasyonu "emsalsiz" diye nitelendirdi.

Bakan genel nüfus için bulaşma riskinin düşük olduğunu vurguladı.

Tenerife'nin güneyindeki bir sanayi tesisi olan limanda güvenlik önlemleri Cumartesi günü önemli ölçüde artırıldı. İspanya askeri polisi ve afet müdahale ekipleri karşılama çadırlar kurdu ve limana erişim kısıtlandı.

Gemiden ayrılan İspanyol vatandaşları Madrid'e uçurulacak ve burada Gomez Ulla askeri hastanesinde zorunlu karantinaya alınacaklar.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, tahliyeyi denetlemek üzere Tenerife'de bulunuyor.

Salgın, Arjantin'in en güney ucunda, kuş gözlemcileri arasında popüler olan bir çöp depolama alanıyla bağlantılı. Virüs orada kemirgenler tarafından taşınıyor ve insanlar arasında bulaşması nadir olsa da, üç yolcu hayatını kaybetti.

DSÖ başkanı, endişeli İspanyolları tahliyeden sorumlu olanlara güvenmeye çağırdı.

DSÖ Başkanı "Endişeniz meşru, çünkü Covid deneyiminden kaynaklanan travma hala aklımızda" dedi.

Ancak "virüsün işleyiş biçimi ve İspanyol hükümetinin hazırlıkları sayesinde" daha geniş bir bulaşma riskinin düşük olduğunu da ekledi.

Herkes Hondius gemisinden Tenerife'ye inmeyecek. Yaklaşık 30 mürettebat üyesi, gemiyi Hollanda'ya geri götürmek için gemide kalacak. Ancak çoğu için, haftalarca süren korku ve belirsizliğin denizde sona ermesi nihayet ufukta görünüyor.

Şimdi ise uzun karantina haftaları başlıyor.