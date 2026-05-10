Hantavirüs: Tenerife'de Yolcu Gemisinden Tahliye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Hantavirüs: Tenerife'de Yolcu Gemisinden Tahliye Başladı

Hantavirüs: Tenerife\'de Yolcu Gemisinden Tahliye Başladı
10.05.2026 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya, Tenerife yakınında hantavirüs salgını nedeniyle yolcu gemisindeki yolcuları tahliye ediyor.

İspanya, Kanarya Adaları'ndaki Tenerife yakınlarında demirleyen ve üç kişinin hantavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği yolcu gemisinden tahliyelere başladı.

Sağlık Bakanı Mónica García, operasyonun "normal şekilde ilerlediğini" ve MS Hondius gemisindeki tüm yolcuların hala belirti göstermediğini söyledi.

Yolcular milliyetlerine göre gruplara ayrılacak ve küçük teknelerle kıyıya taşınacak. Yolcuları ülkelerine geri göndermek havaalanında uçaklar hazır bekleyecek.

İlk olarak 14 İspanyol vatandaşı gemiden inecek, ardından Hollanda tarafından uçakla getirilenler, Hollandalı, Yunan ve Alman yolcular ve mürettebatın bir kısmı tahliye edilecek.

Bundan sonra İngiltere ve ABD de dahil olmak üzere başka uçuşların da kalkması öngörülüyor. Son tahliye uçuşunun Pazartesi günü Avustralya'ya gitmesi bekleniyor.

Hondius gemisi, ilk yolcunun gemide hayatını kaybetmesinden bir ay sonra, Pazar günü şafak sökmeden önce Granadilla limanına yanaştı.

Güneş doğduktan sonra geminin kıyıdan uzakta demirlediği, askeri polis botlarının devriye gezdiği ve 100'den fazla yolcu ve mürettebatın karaya çıkarılması için karada büyük bir operasyonun yürütüldüğü görüldü.

Pazar günü yaklaşık 07:00'de sağlık ekipleri herkesi virüs belirtileri açısından kontrol etmek için gemiye çıktı.

Geminin karaya çıkmasına izin verilmeyecek. Adaya yaklaşırken etrafında bir deniz mili güvenlik çemberi oluşturuldu.

Hondius'tan bir yolcunun transfer sırasında ağır şekilde hastalanması ihtimaline karşı Tenerife'deki Candelaria hastanesinde düzinelerce yoğun bakım uzmanı hazır bekliyor.

İspanya Sağlık Bakanı, bu virüsün nadir görülen Andes türünün yayılmasını önlemeye yönelik karmaşık operasyonu "emsalsiz" diye nitelendirdi.

Bakan genel nüfus için bulaşma riskinin düşük olduğunu vurguladı.

Tenerife'nin güneyindeki bir sanayi tesisi olan limanda güvenlik önlemleri Cumartesi günü önemli ölçüde artırıldı. İspanya askeri polisi ve afet müdahale ekipleri karşılama çadırlar kurdu ve limana erişim kısıtlandı.

Gemiden ayrılan İspanyol vatandaşları Madrid'e uçurulacak ve burada Gomez Ulla askeri hastanesinde zorunlu karantinaya alınacaklar.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, tahliyeyi denetlemek üzere Tenerife'de bulunuyor.

Salgın, Arjantin'in en güney ucunda, kuş gözlemcileri arasında popüler olan bir çöp depolama alanıyla bağlantılı. Virüs orada kemirgenler tarafından taşınıyor ve insanlar arasında bulaşması nadir olsa da, üç yolcu hayatını kaybetti.

DSÖ başkanı, endişeli İspanyolları tahliyeden sorumlu olanlara güvenmeye çağırdı.

DSÖ Başkanı "Endişeniz meşru, çünkü Covid deneyiminden kaynaklanan travma hala aklımızda" dedi.

Ancak "virüsün işleyiş biçimi ve İspanyol hükümetinin hazırlıkları sayesinde" daha geniş bir bulaşma riskinin düşük olduğunu da ekledi.

Herkes Hondius gemisinden Tenerife'ye inmeyecek. Yaklaşık 30 mürettebat üyesi, gemiyi Hollanda'ya geri götürmek için gemide kalacak. Ancak çoğu için, haftalarca süren korku ve belirsizliğin denizde sona ermesi nihayet ufukta görünüyor.

Şimdi ise uzun karantina haftaları başlıyor.

Kaynak: BBC

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hantavirüs: Tenerife'de Yolcu Gemisinden Tahliye Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
Markette kaos Açık kapıdan girdi, ortalık karıştı Markette kaos! Açık kapıdan girdi, ortalık karıştı
Köyün kahramanı Kral, bu kez 10 yaşındaki Sencar’ı kurtardı Köyün kahramanı! Kral, bu kez 10 yaşındaki Sencar'ı kurtardı

13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
10:45
30 yaşındaki Hüseyin kalbinden vurulmuş halde bulundu Apple hesabındaki talimat dikkat çekti
30 yaşındaki Hüseyin kalbinden vurulmuş halde bulundu! Apple hesabındaki talimat dikkat çekti
10:13
İran saldırıya hazır Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
İran saldırıya hazır! Devrim Muhafızları hedef alınacak noktaları duyurdu
09:55
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
Taksicinin boynuna ip geçirip darbettikleri dehşetin arkasından uyuşturucu ticareti çıktı
09:38
Şampiyonluk kutlamasında skandal Metroda yaşlı adama saldırdılar
Şampiyonluk kutlamasında skandal! Metroda yaşlı adama saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 13:29:37. #7.13#
SON DAKİKA: Hantavirüs: Tenerife'de Yolcu Gemisinden Tahliye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.