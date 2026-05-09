DSÖ Genel Direktörü'nden yüreklere su serpen açıklama: Hantavirüs yeni bir Covid-19 vakası değil

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği ‘MV Hondius’ adlı yolcu gemisinin İspanya’nın Tenerife adasına yanaşacak olmasıyla ilgili yaptığı açıklamayla bölge halkının yüreğine su serpti. Ghebreyesus, bu virüsün yeni bir Covid-19 vakası olmadığını belirterek, halk sağlığı açısından riskin düşük seviyede bulunduğunu vurguladı. Ghebreyesus, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e de gemiyi kabul ettiği için teşekkürlerini sundu.

“BU YENİ BİR COVID-19 VAKASI DEĞİL”

Ghebreyesus, Tenerife halkına yönelik açık mektubunda, Andes varyantı taşıyan hantavirüs nedeniyle yaşanan endişeleri anladığını ifade etti. 2020’deki pandemi sürecine atıfta bulunan DSÖ Direktörü, mevcut durumun yeni bir Covid-19 salgını anlamına gelmediğini belirterek, Tenerife’de günlük yaşam ve halk sağlığı açısından risk seviyesinin düşük olduğunu kaydetti.

GEMİDE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

‘MV Hondius’ gemisinde virüs nedeniyle 3 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Ghebreyesus, şu anda gemide semptom gösteren yolcu bulunmadığını açıkladı. Ayrıca DSÖ’den bir uzmanın gerekli tıbbi ekipmanlarla birlikte gemide görev yaptığını bildirdi.

TAHLİYE PLANI DEVREYE ALINACAK

İspanyol yetkililer tarafından kapsamlı bir tahliye planı hazırlandığını aktaran Ghebreyesus, yolcuların yerleşim yerlerinden uzak bulunan Granadilla sanayi limanında karaya çıkarılacağını söyledi. Yolcuların mühürlü ve korumalı araçlarla, tamamen kordon altına alınmış bir güzergah üzerinden doğrudan ülkelerine gönderileceği, bölge halkıyla hiçbir temas kurulmayacağı ifade edildi.

SANCHEZ’E TEŞEKKÜR MESAJI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’e gemiyi kabul etme kararı nedeniyle teşekkür ettiğini belirten Ghebreyesus, bu adımı “dayanışma ve ahlaki sorumluluk” olarak değerlendirdi. Gemide 23 farklı ülkeden yaklaşık 150 kişinin haftalardır denizde bulunduğunu söyleyen DSÖ Direktörü, Uluslararası Sağlık Tüzüğü kapsamında en uygun ve en yakın limanın Tenerife olarak belirlendiğini ifade etti.

“SÜRECİ YERİNDE TAKİP EDECEĞİM”

Ghebreyesus, süreci yerinde takip etmek üzere Tenerife’ye gideceğini de duyurdu. DSÖ Direktörü, sağlık çalışanları ve liman personeliyle bir araya gelerek dayanışma mesajı vereceğini açıkladı.

MÜRETTEBATA VE TENERİFE HALKINA TEŞEKKÜR

Öte yandan Ghebreyesus, gemi kaptanı Jan Dobrogowski, mürettebat ve işletmeci şirketin süreç boyunca örnek bir iş birliği sergilediğini belirterek, DSÖ adına tüm ilgililere ve Tenerife halkına teşekkür etti.

Kaynak: DHA

