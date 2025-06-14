Havacılık uzmanından korkunç iddia: Yardımcı pilotun bir hatası 300 kişinin canına mal oldu

Hindistan'ın Ahmedabad kentinden Londra'ya gitmek üzere havalanan Air India'ya ait 787 Dreamliner tipi yolcu uçağının kalkıştan saniyeler sonra düşmesiyle yaşanan faciada 300'e yakın kişi hayatını kaybetti. Kazaya neyin sebep olduğu resm, olarak henüz netlik kazanmamışken, bir havacılık uzmanı uçağın yardımcısı pilotunun yaptığı iddia edilen kritik bir hatanın faciaya yol açtığını öne sürdü.

"İNİŞ TAKIMLARINI TOPLAMAK ÜZERİNE KANAT FLAPLARINI AÇTI"

YouTube'da havacılık kazalarını analiz eden ticari pilot Kaptan Steve, uçakta yardımcı pilotun iniş takımlarını toplamak yerine yanlışlıkla kanat flaplarını çektiğini ve bu hatanın kazaya neden olduğunu düşündüğünü söyledi. Steve, bu hatanın uçağın kaldırma kuvvetini kaybedip hızla irtifa kaybetmesine düşmesine neden olmuş olabileceğini ileri sürdü.

Yaklaşık 300 kişinin can verdiği faciayla ilgili kendi teorisini paylaşan Steve, "Olayın şöyle gerçekleştiğini düşünüyorum. Tabii bu sadece benim kişisel görüşüm. Pilot, kalkış prosedürü gereği iniş takımlarının toplanması komutunu verdi. Ancak yardımcı pilotun flap kolunu çekerek flapları kaldırdığını tahmin ediyorum. Eğer durum buysa, bu uçağın neden uçamaz hale geldiğini açıklıyor" dedi.

Steve, uçağın kazadan hemen önceki görüntülerinde Boeing 787'lerin karakteristik kanat bükülmelerinin gözlenmemesinin bu ihtimali desteklediğini belirtti.

PİLOTUN SON TELSİZ KONUŞMASI: GÜÇ KAYBI VAR

Kaptan pilotun uçak düşmeden hemen önce yardım çağrısı yaptığı ortaya çıktı. The Sun'ın aktardığı bilgilere göre; Kaptan Sumeet Sabharwal, kalkıştan sadece 11 saniye sonra uçağın "güç kaybettiği" uyarısında bulunarak telsizden şunları şöyledi: "Mayday [...] İtme gücü yok. Güç kaybı var. Kaldırılamıyor."