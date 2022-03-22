Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu - Son Dakika
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Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu

22.03.2022 15:26
Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu

Avustralya'nın Melbourne şehrinde yaşayan 53 yaşındaki Kellie Carter-Bell, yaşamını yitiren kızı, kız kardeşleri ve annesinin hatırasını taşımak için sırtına ölen annesinin küllerinden dövme yaptırdı. Kadının bu hareketi bazıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Avustralya'da yaşayan Kellie Carter-Bell isimli kadın, 2018 yılında annesini kaybetti. Kellie'nin kayıpları annesiyle de sınırlı değildi. Kadın daha önce, kızını ve 3 kız kardeşini de kaybetmişti. Bu olayların ardından büyük bir yıkım yaşayan Kellie, ölen yakınlarını ölümsüzleştirmek için bir yol arayışına girdi.

ANNESİNİN KÜLLERİNİ SIRTINA KAZITMAYA KARAR VERDİ

Bir süre düşündükten sonra aklına ilginç bir yöntem gelen Kellie, ölen annesinin küllerini vücudunu kazıtmaya karar verdi. İşin uzmanlarına da danışan Kellie, olur aldıktan sonra annesinin küllerini vücuduna kazdırdı.

"DÖVMEMDE HEPSİNE BİR AYRINTI AYIRDIM"

Dövmesi hakkında konuşan Kellie, "Annemi nasıl her zaman yanımda tutabilirim diye düşünmeye başlamıştım. Aklıma böyle bir fikir geldi. Biraz araştırma yaptım ve olabileceğini kararlaştırdık, dövmemde kızıma, kardeşlerime ve anneme ait detaylar var" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Kellie'nin bu hareketi, bazı insanlar tarafından eleştirilirken, bazı insanlar tarafından da normal karşılandı.

İşte çok konuşulan o dövme:

Ölen annesinin külleriyle sırtına dövme yaptıran kadın, görenleri hayretler içinde bıraktı
Ölen annesinin külleriyle sırtına dövme yaptıran kadın, görenleri hayretler içinde bıraktı
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SON DAKİKA: Hayatını kaybeden annesinin külleriyle sırtına dövme yaptırdı! Yaşlı kadın eleştiri oklarının hedefi oldu - Son Dakika
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