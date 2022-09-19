2. Elizabeth'e saygı duruşunda bulunulduğu sırada çanları çalmayan Big Ben için soruşturma açıldı

İngiltere'de 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için bugün cenaze töreni düzenlenecek. 2. Elizabeth için dün ise ülke çapında 1 dakikalık ulusal saygı duruşunda bulunuldu. İngiltere Başbakanı Liz Truss ve eşi Hugh O'Leary, Kraliçe'nin hayatı ve mirası üzerine düşünmek amacıyla yapılan saygı duruşuna Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde katıldı.

ÇANLARI ÇALMAYAN BIG BEN'E SORUŞTURMA

Hayatını kaybeden 2. Elizabeth'in onuruna ülke genelinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldığı sırada tarihi saat kulesi Big Ben'in çanlarının çalmaması nedeniyle acil olarak soruşturma başlatıldı. İngiltere Parlamentosu Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Bunu acil olarak araştırıyoruz, ancak yarın devlet cenaze töreni sırasında geçiş törenini etkilemeyeceğinden eminiz" dedi. 2. Elizabeth'in naaşı defnedilmek üzere Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilecek ve nakil sırasında dakikada bir Big Ben'in çanları çalacak.

ÇAVUŞOĞLU TÖRENE KATILACAK

Kraliçe'nin cenaze töreni, bugün başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'nde düzenlenecek. Buradaki resmi törenin ardından Kraliçe'nin naaşı, İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'ne nakledilip defnedilecek. Türkiye'yi temsilen törene katılmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İngiltere'ye gitti.

SEMBOL YAPILAR MORA BÜRÜNDÜ

2. Elizabeth'in anısına İngiltere'deki tarihi saat kulesi Big Ben, Lambeth Köprüsü ve Tower Köprüsü gibi yapılar bu sene Kraliçe'nin rengi olarak bilinen mora büründü.