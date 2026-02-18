Hayatını kaybettiği iddia edilen BAE lideri Al Nahyan, günler sonra ortaya çıktı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan yoğun diplomatik takviminin askıya alınması, uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS'İN ZİYARETLERİ ERTELENDİ

Bu sürecin ilk somut yansıması, Türkiye'den geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16 Şubat 2026'da Abu Dabi'ye yapmayı planladığı resmi ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Türkiye'nin ardından benzer bir karar da Yunanistan cephesinden geldi ve Başbakan Kiryakos Miçotakis'in BAE programının iptal edildiği açıklandı.

SOSYAL MEDYADA SAĞLIK DURUMU HAKKINDA İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Art arda gelen ertelemeler, diplomatik kulislerde olağan dışı bir sürecin yaşandığı yorumlarına yol açtı. Resmi açıklamaların ardından sosyal medyada ise çok sayıda iddia dolaşıma girdi. Bazı paylaşımlarda Al Nahyan'ın beynine pıhtı attığı ve felç geçirdiği öne sürülürken, daha ileri giden söylentiler liderin Körfez ülkesi liderinin hayatını kaybettiğini bile iddia etti. Bununla birlikte Abu Dabi'de bir iktidar gerilimi yaşandığı, Al Nahyan ile kardeşi arasında perde arkasında bir güç mücadelesi başladığı yönündeki doğrulanmamış bilgiler de gündeme taşındı.

ABD'Lİ SENATÖRÜ KABUL ETTİ

Ortaya atılan tüm iddiaları kaldıran gelişme ise ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın bugün Al Nahyan tarafından kabul edilmesi oldu. İki isim, başkent Abu Dabi'de yaklaşık 1,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında basına fotoğraflar da servis edildi.

"SADECE HAYATTA DEĞİL, AYNI ZAMANDA SAĞLIKLI VE HER ZAMANKİNDEN DAHA ZEKİ"

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Graham, "Sadece hayatta değil, aynı zamanda sağlıklı ve her zamankinden daha zeki" ifadelerini kullandı. Graham, görüşmede BAE ve ABD arasındaki dostluk ve stratejik işbirliğini, bölgesel gelişmeleri ve barışı teşvik etmeye yönelik ortak çabaları ele aldıklarını da söyledi.