Berlin-Münih treninde sürpriz yolcu, Hillary Clinton toplu taşımayı tercih etti

12.02.2026 21:56  Güncelleme: 22:12
Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Almanya'da ulaşım için hızlı treni tercih etti, ancak yolculuk beklediği kadar pürüzsüz geçmedi. Berlin'den Münih'e doğru yola çıkan Clinton, Alman Demiryolları'nda yaşanan teknik aksaklıkları ve başından geçen ilginç anları sosyal medya hesabından esprili bir dille paylaştı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Berlin'den Münih'e yaptığı tren yolculuğunda Alman Demiryolları'nın (Deutsche Bahn) azizliğine uğradı. Clinton, yolculuk sırasında yaşadıklarını esprili bir dille paylaştı.

ALMAN DEMİRYOLLARI SINIFTA KALDI

Clinton, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Berlin-Münih seferini yapan trenin bistro bölümünde teknik bir arıza yaşandığını belirtti. Yolculuğun yarısında meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle yolculara sıcak içecek servisi yapılamadığını ifade eden Clinton, bu küçük aksaklığı Almanya deneyiminin bir parçası olarak not etti.

"DOSYALARIMI SORAN OLMADI"

Paylaşımında asıl dikkat çeken nokta ise Clinton'ın güvenlik ve gizli belgelere yönelik yaptığı manidar gönderme oldu. Ünlü siyasetçi, yolculuk boyunca kimsenin kendisini rahatsız etmediğini vurgularken şu ifadeleri kullandı: "Almanya'daki bugüne kadarki deneyimim: Dosyalar hakkında soru soran kimseden rahatsızlık duymadım."

Bu sözler, Clinton'ın dışişleri bakanlığı döneminde yaşadığı ve başkanlık yarışını etkileyen "e-posta ve gizli dosya" soruşturmalarına yönelik ironik bir hatırlatma olarak yorumlandı.

KONFERANS İÇİN MÜNİH'TE

Dünya liderlerinin ve savunma bakanlarının bir araya geldiği Münih Güvenlik Konferansı için kente ulaşan Clinton, tren yolculuğundaki bu sakinliğin ve ilginin kendisine iyi geldiğini belirtti.

Alman kamuoyu ise dünya çapında tanınan bir ismin halka açık tren seferini tercih etmesini ilgiyle karşıladı.

62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC), 13-15 Şubat 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

