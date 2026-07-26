Hindistan'da Eğitim Bakanı İstifa Etti - Son Dakika
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Hindistan'da Eğitim Bakanı İstifa Etti

Hindistan\'da Eğitim Bakanı İstifa Etti
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Eğitim Bakanı Pradhan'ın istifası sonrası, CJP protestolarını sona erdirdi. Gençler kutladı.

Hindistan'da Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ın istifasının ardından, Hamamböceği Halk Partisi (CJP) beş haftadır süren protestosunu sona erdirdi.Protestolar, ülkede tıp fakültelerine giriş sınavında soruların para karşılığı sızdırıldığının ortaya çıkmasıyla başlamıştı.CJP bunu demokrasi için bir zafer olarak nitelendirdi ve binlerce coşkulu destekçi Delhi'deki ana protesto alanı olan Jantar Mantar'da kutlama yaptı.CJP, gerçek bir siyasi parti değil. Yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir hamamböceği maskotuyla faaliyet gösteren ve internet üzerinden yürütülen bir kampanya. Ancak gençlerin kaygılarını ve muhalefetini dile getirebilecekleri güçlü bir platforma dönüştü.Bu protesto, son yıllarda Başbakan Narendra Modi hükümetine karşı halkın öfkesinin en görünür ifadesi oldu ve 20 Temmuz'da parlamentoya yürüyenlere yönelik polis müdahalesi sonucu onlarca kişinin yaralanmasının ardından ivme kazandı.

Eğitim Bakanı Pradhan, sosyal medya hesabından istifasını duyurdu ve "gençlerin özlemlerine, hayallerine ve beklentilerine saygı duyduğunu" ve son birkaç gündeki olaylardan "üzüldüğünü" belirtti.Bakanın istifa haberi duyulur duyulmaz, CJP'nin kurucusu Abhijeet Dipke, Jantar Mantar Meydanı'nda toplanan gençlere "Başardık!" diye seslendi. Protestocular şarkı, dans ve sloganlar eşliğinde kutlamalar yaptı.CJP'nin protestonun sona erdiğini duyurmasına rağmen, kalabalıklar gece geç saatlere kadar etkinlik alanında toplanmaya devam etti.

CJP, Hindistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcının gazeteciliğe ve aktivizme yönelen bazı işsiz gençleri "hamamböcekleri" olarak nitelendirmesinin ardından kuruldu. Daha sonra özellikle "sahte ve uydurma diplomaları" olan kişileri kastettiğini söyledi, ancak o zamana kadar bu terim kendi başına bir anlam kazanmıştı.Hareketin liderliğini, 30 yaşında bir siyasi iletişim stratejisti ve Boston Üniversitesi eski öğrencisi olan Abhijeet Dipke yaptı.CJP, kısa sürede internette büyük bir takipçi kitlesi edinerek, hamamböceğini direniş ve direncin sembolüne dönüştürdü ve Instagram'da 26 milyon takipçiye ulaştı.Bildiride Hindistan'ın eğitim sisteminde reformlar yapılması, sınav kağıdı sızıntıları konusunda daha fazla hesap verebilirlik sağlanması ve Pradhan'ın istifa etmesi çağrısında bulunuldu.Protestolar, aktivist ve eğitimci Sonam Wangchuk'un 28 Haziran'da protestolara katılması ve taleplerini desteklemek amacıyla süresiz açlık grevine başlamasının ardından dünyanın dikkatini çekti.Sağlığı kötüleştikçe kalabalıklar büyümeye başladı ve Wangchuk 18 Temmuz'da polis tarafından protesto alanından zorla uzaklaştırılarak hastaneye götürüldü ve orada açlık grevine devam etti. Hükümetin taleplerinin inceleneceğine dair güvence vermesinin ardından grevi sonlandırdı.Protesto boyunca Hindistan'ın önde gelen muhalefet partilerinin çoğu, aktivistler ve birçok ünlü isim dayanışma göstermek için bir araya geldi. Protesto alanlarındaki afiş ve sloganların çoğu Modi'yi hedef alıyordu.Göstericilerden Radhika, "Eskiden iyi şeyler yaptığında onu desteklerdim, ama yavaş yavaş anladım ki o sadece insanları din temelinde bölüyor ve başka hiçbir şey yapmıyor" dedi.Cumartesi günü muhalefet liderleri Pradhan'ın istifasını memnuniyetle karşıladı ve birçoğu bunu gençlerin öncülüğündeki hareketin zaferi olarak nitelendirdi.

Eğitim bakanının istifası talep edilmiş olsa da, protestoların Başbakan Modi'nin kişisel imajına ve yenilmezlik havasına ciddi bir darbe vurduğu açıktır.2014'te iktidara geldiğinden beri Modi hükümeti muhalif görüşlere müsamaha göstermedi ve protestoları sert bir şekilde bastırdı; bu nedenle Pradhan'ın istifası Hindistan'da büyük bir olay olarak görülüyor.Ancak bu, büyük protestolarla karşı karşıya kaldıkları ilk olay değil ve geri adım atmaya zorlandıkları ilk olay da değil. 2021'de hükümet, çiftçilerin bir yıl süren protestolarının ardından tarım yasalarını yürürlükten kaldırmıştı. Öğrencilerin protestosu, Hindistan'daki eğitim fırsatlarının ve iş imkanlarının yetersizliğinden duydukları öfkeyi dile getiren, din, kast veya sektör ayrımı gözetmeksizin orta sınıf Hindistan'ın büyük bir kesiminde yankı buldu.20 Temmuz'da yaşanan şiddetli müdahalenin ardından hükümet üzerindeki baskı arttı; polis ve paramiliter güçler genç erkek ve kadınları cop ve tahta sopalarla dövdü ve üzerlerine göz yaşartıcı gaz bombası attı.

Yaklaşık 300 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, yaralıların en az yarısının güvenlik görevlisi olduğunu ve yaklaşık 70 protestocunun da gözaltına alındığını, bunların çoğunun daha sonra kefaletle serbest bırakıldığını söyledi.Protestocuları yaklaşık beş hafta boyunca görmezden gelen Modi, 23 Temmuz'da sessizliğini bozarak, "belge sızıntılarına karışanların hızlı ve sıkı bir şekilde cezalandırılmasını sağlamak için hızlandırılmış mahkemeler kurmaya karar verdiklerini" söyledi. Modi ayrıca sınav sorularının sızmasına karşı sert bir yeni yasanın hazırlanmakta olduğunu söyledi. Sosyal medya Modi'yi alaya alan binlerce paylaşım yer aldı. Başbakanın öfkeyi yatıştırmak amacıyla hazırladığı videolar, şaka ve kliplere dönüştürüldü.Pradhan'ın istifasının ardından, CJP'nin kurucusu Dipke, X'te yaptığı açıklamada mücadelenin henüz bitmediğini söyledi. Önemli bir tıp sınavının iptal edilmesinin ardından intihar ederek hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerinin tazminat alabilmeleri için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.Ayrıca, 20 Temmuz'da Parlamento'ya yürüyüş yapmaya çalışan CJP destekçilerine karşı aşırı güç kullanmakla suçladığı polis memurlarına karşı harekete geçilmesi çağrısını yineledi."Unutmayın, hamamböceğiyle uğraşmayın" diye ekledi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

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