Rumların insanlık dışı sözlerine Hulusi Akar’dan sert tepki: Kim barıştan, kim nefretten yanaymış? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rumların insanlık dışı sözlerine Hulusi Akar’dan sert tepki: Kim barıştan, kim nefretten yanaymış?

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC’de 8 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciası sonrası bazı Rumların "Gebersinler, hepsi Türk'tü" şeklindeki insanlık dışı yorumları büyük tepki çekti. İnsanlıktan nasibini almamış vicdansızların yorumlarına, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Dehşet bir tablo! Ölen Türk olduğu için seviniyorlar. Kim barıştan, kim nefretten yanaymış?" sözleriyle tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin'deki Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisinin alabora olması sonucu 8 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi denizde kayboldu. Dünya kamuoyunun gündemine oturan vahim olayın ardından çok sayıda ülke, hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşırken, Türkiye'yi adada 'işgalci' olarak nitelendiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafında yaşayan bazı Rumlardan insanlık dışı yorumlar geldi.

İSYAN ETTİREN YORUMLAR

KKTC'de 3 günlük ulusal yas ilan edilirken, ölen kişilerin Türk olması nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yaşayan bazı kişilerin, "Ölenler Türk, hepsi gebersin" şeklinde alçak yorumlar yaptığı görüldü.

GKRY Cumhurbaşkanı Nicos Christodulides'in hükümet ortağı ELAM üyesi Fivos Kyprianou, "Ölenleri umursamayalım. Aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullandı. Rum basınındaki taziye mesajlarının altına ise bazı kullanıcılar "Kahrolsunlar", "Gebersinler", "Üzülmeyin, hepsi Türk'tü" gibi binlerce yorum yaptı. 

Türkiye ve KKTC'yi yasa boğan facianın ardından yapılan insanlık dışı yorumlara TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da sert bir açıklama yaptı.

"ÖLENLER TÜRK OLDUĞU İÇİN SEVİNİYORLAR"

Akar, yaşananların yalnızca bir sosyal medya tartışması olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekerek, nefret söylemlerinin Kıbrıs meselesindeki zihniyet farklılığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Akar, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, "Bunlarla mı birlikte yaşayacağız? Gerçekleri görmeyen, duymayan kalmasın" ifadelerini kullanarak, Türk olduğu için insanların ölümünden sevinç duyulmasının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"KİM BARIŞTAN, KİM NEFRETTEN YANAYMIŞ?"

Hulusi Akar, söz konusu iğrenç yorumlara ilişkin yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bunlarla mı birlikte yaşayacağız?

Gerçekleri görmeyen, duymayan kalmasın.

Gerçek:

Türk olduğu için bir insanın ölümüne sevinen zihniyet!

Dehşet bir tablo:

Kıbrıs’ta hayatını kaybedenler için “Gebersinler, hepsi Türktü” diyenler…

Körler, sağırlar:

Kim barıştan, kim nefretten yanaymış???

Gerçeği görmeden barış olmaz,

Geçmişi unutarak gelecek kurulmaz!"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Hulusi Akar, Kıbrıs, Girne, Son Dakika

Son Dakika Girne Rumların insanlık dışı sözlerine Hulusi Akar’dan sert tepki: Kim barıştan, kim nefretten yanaymış? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakki Devran Hakki Devran:
    15 Temnuz'da darbe girişimini reise haber veremeyen adamı görmek istemiyoruz. 4 4 Yanıtla
  • yüksel altun yüksel altun:
    hacı sen önce gazine sahip çık. söylediklerinin bir kıymeti yok. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
Ünlü sanatçının eski eşi hamile Haberi böyle duyurdu Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı
Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Uçak kalktı geliyor Milli futbolcumuz Galatasaray’da Uçak kalktı geliyor! Milli futbolcumuz Galatasaray'da
Orhan Gencebay’ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi Orhan Gencebay'ın eşi 82 yaşında bikinisiyle poz verdi
Pezeşkiyan’ın masasında görünce Aliyev dayanamadı Türkçe diyaloğu güldürdü Pezeşkiyan’ın masasında görünce Aliyev dayanamadı! Türkçe diyaloğu güldürdü
Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı Müşterinin etek altı fotoğrafını çeken eczacı, eşine suçüstü yakalandı
Şehri heyecanlandıran keşif Toprağın altından tarih fışkırdı Şehri heyecanlandıran keşif! Toprağın altından tarih fışkırdı

15:16
Mourinho’dan “Fenerbahçe mi Galatasaray mı“ sorusuna olay yanıt
Mourinho'dan "Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt
15:04
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim
İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
14:40
Taraftar yeni transferi bekliyordu Karşılarına çıkan isim şoke etti
Taraftar yeni transferi bekliyordu! Karşılarına çıkan isim şoke etti
14:29
Mansur Yavaş harekete geçti Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3’e çıkabilir
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
14:25
Yeni adli yıl başladı Törende kritik mesajlar
Yeni adli yıl başladı! Törende kritik mesajlar
14:25
Galatasaray’ın yeni golcüsü İstanbul’da İşte ilk sözleri
Galatasaray'ın yeni golcüsü İstanbul'da! İşte ilk sözleri
13:43
Bombalar peş peşe patlıyor Galatasaray’dan saat başı transfer
Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer
13:33
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde zirvede, ama kötü anlamda
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zirvede, ama kötü anlamda
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
13:10
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran “Grup halinde cinsel ilişki“ iddiası
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası
13:08
Dünya o hareketini konuşuyor Arda Güler’in ne yaptığını sadece Türkler anladı
Dünya o hareketini konuşuyor! Arda Güler'in ne yaptığını sadece Türkler anladı
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay’da dünyaya seslendi İsrail’e özel vurgu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 15:41:56. #7.13#
SON DAKİKA: Rumların insanlık dışı sözlerine Hulusi Akar’dan sert tepki: Kim barıştan, kim nefretten yanaymış? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement