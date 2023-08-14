Hindistan'da Sel ve Toprak Kayması: 50'den Fazla Can Kaybı - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan'da Sel ve Toprak Kayması: 50'den Fazla Can Kaybı

Son Güncelleme: 14.08.2023 20:38

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında can kaybı 50'yi aştı. Eyalet Başbakanı, olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini belirtti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların ardından sel ve toprak kayması meydana geldi. Felakette can kaybı 50'yi aştı.

Hindistan'da Sel ve Toprak Kayması: 50'den Fazla Can Kaybı

CAN KAYBI 50'Yİ AŞTI

Hindistan'ın kuzeyindeki Himaçal Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Eyalet Başbakanı Sukhvinder Singh Sukhu yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen olaylarda can kaybının 50'yi aştığını belirterek, "Bu sayı daha da artabilir. Çünkü 20 kişi hala mahsur durumda" dedi.

HALA MAHSUR OLANLAR VAR

Eyalet Afet Yönetim Dairesi'nden Praveen Bhardwaj, akşam saatlerine kadar 41 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını aktararak, "13 kişi daha kayıp, ancak zaman geçtikçe onların canlı olarak çıkarılacağına dair umudumuzu kaybediyoruz" dedi.

Hindistan'da Sel ve Toprak Kayması: 50'den Fazla Can Kaybı

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bhardwaj, Solan bölgesinde evlerin çökmesi sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve Mandi bölgesinde evlerinin çökmesi sonucu bir anne ve çocuğunun hayatını kaybettiğini ifade etti. Himaçal Pradeş'te okullar ve diğer eğitim kurumları kapatılırken, tehlikeli bölgelerdeki halk sığınaklara sevk edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da Sel ve Toprak Kayması: 50'den Fazla Can Kaybı - Son Dakika


Son Dakika
19:57 Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanında sezonu açacak
19:53 Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Karagümrük-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
19:29 Kocatepe Camisi'nde uygunsuz kıyafetlerle çekim yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı
19:27 Kocatepe Camisi'nde infial yaratan görüntüler! Başsavcılık ve Ankara Valiliği harekete geçti
19:03 Hindistan'da Sel ve Toprak Kayması: 50'den Fazla Can Kaybı
19:01 Hindistan'da sel ve toprak kaymasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 50'yi aştı
18:50 Onun için yaşın bir önemi yok! Umut Bulut, Sarıyer'e transfer oldu
18:46 Onun için yaşın bir önemi yok! Umut Bulut, Sarıyer'e transfer oldu
18:26 Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
18:22 Son Dakika: Beşiktaş, Alex Oxlade Chamberlain ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2023 20:50:28. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'da Sel ve Toprak Kayması: 50'den Fazla Can Kaybı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement