Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi sonrası protesto sesleri yükseldi - Son Dakika
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Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi sonrası protesto sesleri yükseldi

06.06.2022 23:11

Hindistan Halk Partisi Sözcüsü Nupur Sharma'nın dün İslam dinine ve Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi sonrası Pakistan'da Jamiat Ulema Islam-Fazal partisinin destekçileri sokağa inerek Hindistan'ı protesto ederek slogan attı.

Hintli siyasinin dün İslam dinine ve Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'e hakaret etmesinin ardından Pakistan'ın Karaçi kentinde Jamiat Ulema Islam-Fazal (JUI-F) partisinin destekçileri sokağa inerek Hindistan'ı protesto etti. Göstericiler, ellerinde pankartlarla ve Hindistan karşıtı sloganlar attı.

HİNDİSTAN MASLAHATGÜZARI BAKANLIĞA ÇAĞRILDI

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistan Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa çağırıldığı ve söz konusu hareketin kınandığı belirtildi. Açıklamada, "Kendisine bu sözlerin kesinlikle kabul edilemez olduğu ve sadece Pakistan halkının değil, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularını derinden incittiği söylendi" denildi.

Pakistan'da Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi

"EYLEMLER, MÜSLÜMANLARIN ÇEKTİĞİ ACIYI DİNDİRMEYECEK"

Açıklamada ayrıca, Hindistan Maslahatgüzarı'na Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki Halk Partisi'nin (BJP) söz konusu siyasilere karşı aldığı gecikmiş ve yersiz disiplin cezalarını esefle karşıladığını ve bu eylemlerin Müslümanların çektiği acıyı dindiremeyeceğinin iletildiği aktarıldı.

Pakistan'da Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi

HZ. MUHAMMED'E HAKARET ETMİŞTİ

BJP Sözcüsü Nupur Sharma, katıldığı bir televizyon programında İslam dinine, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed aleyhisselama ve eşi Hz. Ayşe'ye yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmış, BJP, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle dün Sharma'yı görevden ihraç etmişti.

Pakistan'da Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi protesto edildi
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Kaynak: İHA

Hz Muhammed, India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hintli siyasinin Hazreti Muhammed'e hakaret etmesi sonrası protesto sesleri yükseldi - Son Dakika

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