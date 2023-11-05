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Hizbullah İsrail askerlerini vurdu - Son Dakika

Hizbullah İsrail askerlerini vurdu

Son Güncelleme: 05.11.2023 04:09

Lübnan'daki Hizbullah güçleri, İsrail'in kuzeyinde yerleşimcilere ait evde bir araya gelen İsrail askerlerini vurdu. Hizbullah, sivillerin öldürülmesine karşılık operasyonlar yapıldığını duyurdu. İsrail ordusu ise Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait askeri bazı altyapıları vurdu.

Lübnan'daki Hizbullah güçlerinin, İsrail'in kuzeyinde yerleşimcilere ait evde bir araya gelen İsrail askerlerini vurduğu bildirildi.

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, sivillerin öldürülmesine karşılık operasyonlar yapıldığını duyurdu.

İsrail'in kuzeyinde bir Yahudi yerleşim yerindeki evde toplanan İsrail askerlerinin hedef alındığı kaydedilen açıklamada, operasyonun başarılı olduğu belirtildi.

Öte yandan, Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Lebbune ve sınır bölgelerini 155 milimetrelik mermilerle vurdu ve saldırılar sırasındaki patlamalar Sur kentinden duyuldu.

İsrail ordusu, cumartesi akşamı, Lübnan'ın güneyindeki aralarında el-Vezzani, Tayr Hafra, el-Cebin, Şema'nın da olduğu bazı bölgeleri vurmuştu.

Ayrıca, İsrail Ordu Sözcüsü, yaptığı açıklamada, Lübnan topraklarında Hizbullah'a ait askeri bazı altyapıların savaş uçakları tarafından vurulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah İsrail askerlerini vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizbullah İsrail askerlerini vurdu - Son Dakika
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