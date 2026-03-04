Hizbullah lideri Kasım, hem Lübnan halkına hem de İsrail'e seslendi: Teslim olmayacağız - Son Dakika
Hizbullah lideri Kasım, hem Lübnan halkına hem de İsrail'e seslendi: Teslim olmayacağız

Hizbullah lideri Kasım, hem Lübnan halkına hem de İsrail\'e seslendi: Teslim olmayacağız
04.03.2026 23:48
İsrail'in bir yandan İran'a diğer yandan da Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'dan "Teslim olmayacağız" mesajı geldi. Kasım, televizyondan yayımlanan konuşmasında "İmkanlarımız sınırlı olsa bile, sahip olduğumuz olanaklar ve inancımızla, ne kadar büyük fedakarlık gerekirse gereksin savunmaya devam edeceğiz" dedi. Lübnan halkına da İsrail'e karşı birleşme çağrısı yapan Kasım, "Herkes bu saldırıya karşı koyma sorumluluğunu taşımaktadır" diye konuştu.

Hizbullah'a bağlı Al-Manar televizyonu, Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın İsrail'in saldırılarına ilişkin konuşmasını yayımladı.

Kasım, direnişlerinin "meşru bir hak" olduğunu belirterek, "Bu, Taif Anlaşması'na, tüm ilahi dinlerin hükümlerine, Cumhurbaşkanının yemin konuşmasına ve hükümet bildirisinde yer alan ilkelere de dayanmaktadır." şeklinde konuştu.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ, İSRAİL'E KARŞI SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Hizbullah'ın silahının tartışma konusu olmadığını söyleyen Kasım, "Bu meşru bir haktır. Hizbullah ve onun İslami direnişi, İsrail-Amerikan saldırganlığına karşılık vermektedir. İsrail'in işgal ve genişleme planı açıktır. Biz bu saldırganlığa, halkı, direnişi ve vatanı savunma hakkı çerçevesinde karşı koyacağız. Bu bizim için varoluşsal bir savunmadır ve hedefler gerçekleşene kadar sürecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail'e karşı savaşacaklarını dile getiren Kasım, "Onlar bu savaşı mümkün olan en ileri noktaya taşımak istediler. Ancak bizim tercihimiz de onlara karşı sonuna kadar, gerekirse canımız pahasına mücadele etmektir. Teslim olmayacağız. İmkanlarımız sınırlı olsa bile, sahip olduğumuz olanaklar ve inancımızla, ne kadar büyük fedakarlık gerekirse gereksin savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"TARİH DÜŞMANIMIZA TESLİM OLMADIĞIMIZI KAYDEDECEKTİR"

Hizbullah'ın direnişi sürdüreceğini ifade eden Kasım, şunları aktardı: "Bizim görevimiz savunmayı sürdürmek, bu İsrail-Amerikan düşmanının hedeflerini boşa çıkarmak ve düşmanın projelerini reddeden tutumumuzda kararlı kalmaktır. Böylece tarih, hakkımızı savunmada tereddüt etmediğimizi ve düşmanımıza teslim olmadığımızı kaydedecektir."

"HALKIMIZI, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNİ VE VATANIMIZI SAVUNMAK İÇİN SAVAŞIYORUZ"

İsrail'in Lübnan'ı işgal ederek insanları öldürdüğünü kaydeden Kasım, "Lübnan'daki herkes bu saldırıya karşı koyma sorumluluğunu taşımaktadır." dedi. İsrail'e karşı birleşme çağrısı yapan Kasım, şunları kaydetti: "Bu, Lübnan'ın İsrail düşmanına karşı verdiği bir mücadeledir. Biz Lübnan'da halkımızı, çocuklarımızın geleceğini ve vatanımızı savunmak için savaşıyoruz. Bu mücadele bize yönelik doğrudan saldırılara ve ülkemizin hedef alınmasına karşı verilmektedir. Bu savaş başka herhangi bir savaşla bağlantılı değildir. Bizim istediğimiz, İsrail-Amerikan saldırılarının durması ve İsrail'in geri çekilmesidir. Hedefimiz budur."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Siyaset, Lübnan, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

SON DAKİKA: Hizbullah lideri Kasım, hem Lübnan halkına hem de İsrail'e seslendi: Teslim olmayacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
