Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı

Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Yaroun köyüne sızmaya çalışan İsrail askerlerinin patlayıcıyla hedef alındığını, askerlerden bazılarının öldüğünü duyurdu.

İSRAİL ASKERLERİ PATLAYICI İLE HEDEF ALINDI

Lübnan'daki Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Yaroun köyüne sızmaya çalışan İsrail güçleriyle çatışma çıktığı belirtildi. İsrail askerlerinin saat 14.00 sıralarında patlayıcı ile hedef alındığı aktarılan açıklamada, "İsrail ordusu Yaroun köyünün etrafından gizlice dolanmaya çalışırken Hizbullah savaşçıları patlayıcı bir cihazı infilak ettirdi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada İsrail askerlerinden bazılarının öldüğü kaydedildi.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yapılan başka bir açıklamada ise, Hizbullah mensuplarının güneydeki Maroun El Ras kasabasına sızan İsrail askerleriyle çatışmaya girdiği ve çatışmanın devam ettiği ifade edildi.

LÜBNAN'A KARADAN GİREN İSRAİL'DE BÜYÜK KAYIP

Lübnan'daki Hizbullah Hareketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hizbullah mensuplarının sabaha karşı İsrail askerleriyle karşı karşıya geldiği belirtildi. Hallet el-Mahafer yönünden Odaisseh kasabasına sızmaya çalışan İsrail piyade kuvvetleriyle çatışma yaşandığı, Hizbullah mensuplarının İsrail'e kayıplar verdirerek geri çekilmeye zorladığı aktarıldı. İsrail medyası ise çatışmada 2 İsrail askerinin öldüğünü, 18 askerin de yaralandığını aktardı. Ordudan ise henüz açıklama yapılmadı. Hizbullah, dün Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başlayan İsrail ordusuyla ilk kez çatışmaya girmiş oldu.

İSRAİL DAHA FAZLA ASKER GÖNDERDİ

İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, kara harekatına katılmak üzere bir tümenin daha Güney Lübnan'a konuşlandırıldığı bildirildi. 36. Tümenin pazartesi gecesi Lübnan'a giren 98. Tümen'e katıldığı belirtildi.

HİZBULLAH DUYURDU: İSRAİL'E AİT 3 TANKI İMHA ETTİK

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri arasında İsrail askerlerinin bulunduğu bir noktanın "tam isabetle" vurulduğu belirtildi. İsrail'in kuzeyinde yer alan Abirim'de bir başka askeri noktanın daha vurulduğu, Misgav Am ile Lübnan'ın El-Adise kasabası arasındaki İsrail askerlerinin hedef alındığı saldırıda ise ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi. Lübnan'ın güneyindeki Marun er-Ras kasabasına doğru ilerleyen İsrail'e ait 3 tankın güdümlü füzelerle imha edildiği, kasabaya sızmaya çalışan piyade güçlerini hedef alan saldırıda da ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca Lübnan sınırı yakınlarındaki İsrail'in Shtula yerleşiminde askerlere yönelik isabetli bir saldırı gerçekleştirildiği, kasabanın doğusunda ilerleyen İsrail askerlerinin kurşun yağmuruna tutulduğu ve buradaki çatışmaların devam ettiği bilgisi verildi. İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki Metula, Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri ile Dovev, Tziv ve Malkia yerleşim yerlerinin olduğu alanları "kapalı askeri bölge" ilan etmişti.