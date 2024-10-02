Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı - Son Dakika
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Dünya

Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı

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Lübnan'ın güneyindeki Yaroun köyüne sızmaya çalışan İsrail askerlerini patlayıcıyla hedef aldıklarını duyuran Hizbullah, İsrail askerlerinden bazılarının öldüğünü açıkladı. İsrail askerlerinin Yaroun köyünün etrafından gizlice dolanmaya çalışırken Hizbullah savaşçıları tarafından patlayıcı bir cihazın infilak ettirildiği belirtildi. Ayrıca, Hizbullah mensuplarının güneydeki Maroun El Ras kasabasına sızan İsrail askerleriyle çatışmaya girdiği ve çatışmanın hala devam ettiği ifade edildi.

02.10.2024 19:27
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Hizbullah, Lübnan'ın güneyindeki Yaroun köyüne sızmaya çalışan İsrail askerlerinin patlayıcıyla hedef alındığını, askerlerden bazılarının öldüğünü duyurdu.

İSRAİL ASKERLERİ PATLAYICI İLE HEDEF ALINDI

Lübnan'daki Hizbullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Yaroun köyüne sızmaya çalışan İsrail güçleriyle çatışma çıktığı belirtildi. İsrail askerlerinin saat 14.00 sıralarında patlayıcı ile hedef alındığı aktarılan açıklamada, "İsrail ordusu Yaroun köyünün etrafından gizlice dolanmaya çalışırken Hizbullah savaşçıları patlayıcı bir cihazı infilak ettirdi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada İsrail askerlerinden bazılarının öldüğü kaydedildi.

Hizbullah, Lübnan'da bir köye sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Yapılan başka bir açıklamada ise, Hizbullah mensuplarının güneydeki Maroun El Ras kasabasına sızan İsrail askerleriyle çatışmaya girdiği ve çatışmanın devam ettiği ifade edildi.

Hizbullah, Lübnan'da bir köye sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı

LÜBNAN'A KARADAN GİREN İSRAİL'DE BÜYÜK KAYIP

Lübnan'daki Hizbullah Hareketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hizbullah mensuplarının sabaha karşı İsrail askerleriyle karşı karşıya geldiği belirtildi. Hallet el-Mahafer yönünden Odaisseh kasabasına sızmaya çalışan İsrail piyade kuvvetleriyle çatışma yaşandığı, Hizbullah mensuplarının İsrail'e kayıplar verdirerek geri çekilmeye zorladığı aktarıldı. İsrail medyası ise çatışmada 2 İsrail askerinin öldüğünü, 18 askerin de yaralandığını aktardı. Ordudan ise henüz açıklama yapılmadı. Hizbullah, dün Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başlayan İsrail ordusuyla ilk kez çatışmaya girmiş oldu.

Hizbullah, Lübnan'da bir köye sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı

İSRAİL DAHA FAZLA ASKER GÖNDERDİ

İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, kara harekatına katılmak üzere bir tümenin daha Güney Lübnan'a konuşlandırıldığı bildirildi. 36. Tümenin pazartesi gecesi Lübnan'a giren 98. Tümen'e katıldığı belirtildi.

HİZBULLAH DUYURDU: İSRAİL'E AİT 3 TANKI İMHA ETTİK

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri arasında İsrail askerlerinin bulunduğu bir noktanın "tam isabetle" vurulduğu belirtildi. İsrail'in kuzeyinde yer alan Abirim'de bir başka askeri noktanın daha vurulduğu, Misgav Am ile Lübnan'ın El-Adise kasabası arasındaki İsrail askerlerinin hedef alındığı saldırıda ise ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi. Lübnan'ın güneyindeki Marun er-Ras kasabasına doğru ilerleyen İsrail'e ait 3 tankın güdümlü füzelerle imha edildiği, kasabaya sızmaya çalışan piyade güçlerini hedef alan saldırıda da ölen ve yaralananların olduğu kaydedildi. Açıklamada ayrıca Lübnan sınırı yakınlarındaki İsrail'in Shtula yerleşiminde askerlere yönelik isabetli bir saldırı gerçekleştirildiği, kasabanın doğusunda ilerleyen İsrail askerlerinin kurşun yağmuruna tutulduğu ve buradaki çatışmaların devam ettiği bilgisi verildi. İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki Metula, Misgav Am ve Kfar Giladi yerleşimleri ile Dovev, Tziv ve Malkia yerleşim yerlerinin olduğu alanları "kapalı askeri bölge" ilan etmişti.

Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Erol MARASLI:
    Elinize saglık.güzel iş yapmıssınız o gelen iki hekikopterede güdümlü atsaydınız çok daha iyi olurdu 210 7 Yanıtla
  • Balan Guler:
    MUSTAFA KEMALIN ASKERLERIyiz. İSRAIL'E KARŞI Filistin'in Lübnan'ın yanındayız. 165 52 Yanıtla
  • Oooo:
    İşte böyle arkanıza bile bakmadan topuklarınız kıçınıza çarparak kaçarsınız! 157 5 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Kuru sıkı başka bir şey değil 20 101 Yanıtla
  • Murat Sert:
    dograyin hepsini 96 4 Yanıtla
  • Abdullah Kara:
    O ç Ferhat üzüldünmü? 58 6 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Atışlarınız isabetli olsun inşallah. Hizbullah'a Nasrallah'a SELAM DİRENİŞE DEVAM 56 2 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    hikaye İsrail içinden geçer 1 17 Yanıtla
  • Memettoptas@gmail.com Toptas:
    İnşaallah bu ABD ve onun köpeği İsrail in ipini biz cekecez. 14 1 Yanıtla
  • Ali tekeş:
    Yedin mi naneyi 10 3 Yanıtla
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