Hizbullah, Nasrallah\'ın varisinden haber alamıyor

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Bir talibi daha çıktı

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Reuters haber ajansına konuşan Hizbullah örgütüne yakın bir kaynak, Hasan Nasrallah'ın ölümünden sonra Hizbullah'ın Genel Sekreterlik koltuğuna oturması en olası isim olan Haşem Seyfettin'e ulaşamadıklarını duyurdu.

BÜYÜK BİR SALDIRI DÜZENLENDİ

İsrail ordusu, geçen Perşembe Seyfettin'in Beyrut'tun güneyindekini evini vurmuştu, fakat Seyfettin'i öldürdüklerini teyit etmemişti. İsrail basını daha önce, Haşem Seyfettin'in saldırı sonucu yaralandığını iddia etti. Kanıt olarak, Hizbullah'ın açıklama yapmamasını verdi.

"O SALDIRIDAN CANLI ÇIKMASI OLANAKSIZ"

Sky News Arabistan'a konuşan bir Lübnanlı kaynak ise Seyfettin'in saldırıdan canlı çıkabilmesinin "neredeyse olanaksız" olduğunu iddia etti. Kaynak, saldırıdan önce bir yer altı sığınağında konuşlandığı tahmin edilen Seyfettin'in, sığınak kırıcı bir füzeden kaçmasının olanaksız olduğunu söyledi. Hizbullah örgütünden hala resmi bir açıklama gelmedi. Hizbullah'ın sessizliği, İsrail kamuoyunda Seyfettin'in öldüğü algısını güçlendiriyor.

NASRALLAH UZUN SÜREDİR HAZIRLIYORDU

Hizbullah'ın yönetme kurulunun başını çeken 60 yaşındaki Seyfettin, Hizbullah'ın siyasi işlerinden sorumlu. Örgütün askeri işlerinden sorumlu olan Cihad Kurulu'nda da söz sahibi. Nasrallah'ın, uzun zamandan beri Seyfettin'i Hizbullah'ın liderlik koltuğuna hazırladığı biliniyor. Seyfettin, Nasrallah'la birlikte çalıştığı dönem boyunca örgütün eğitim ve bürokratik işlerine odaklandı. Kariyeri boyunca askeri kararları, kuzeni olan Hasan Nasrallah'a devretti.

KARDEŞİ TAHRAN BÜYÜKELÇİSİ

Dini eğitiminin bir kısmını İran'da alan Seyfettin'in, İran rejimini destekliyor. Kardeşi Abdullah, Hizbullah'ın Tahran büyükelçisi olarak görev yapıyor. 2017 yılında ABD tarafından 'terörist' ilan edilen Seyfettin, Filistinli Hamas örgütüne olan bağlığıyla biliniyor.

KASSAM TUGAYLARI'NIN LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan; Hamas'ın silahlı kanadı olan Kassam Tugayları'nın liderlerinden Said Atallah, İsrail'in Lübnan'ın kuzeyinde bulunan bir mülteci kampına gerçekleştirdiği hava saldırısında ailesiyle birlikte öldürüldü. Hamas'a yakın medya kaynakları olayın detaylarını duyururken, İsrail saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.