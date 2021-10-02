Üye Girişi
Hollanda'da ağır psikiyatri hastası ve zihinsel engelli kadınlara zorunlu doğum kontrolü uygulanıyor - Son Dakika
BBC

Hollanda'da ağır psikiyatri hastası ve zihinsel engelli kadınlara zorunlu doğum kontrolü uygulanıyor

02.10.2021 13:33
Hollanda'da ağır psikiyatri hastası ve zihinsel engelli kadınlara zorunlu doğum kontrolü uygulanıyor, System.String[]

Hollanda'da geçen yıl yürürlüğe giren yeni ruh sağlığı yasası kapsamında, ciddi psikiyatrik sorunları ve zihinsel engeli nedeniyle bebeğine bakamayacağı düşünülen kadınlara zorunlu doğum kontrolü uygulanıyor.

Hollanda'da geçen yıl yürürlüğe giren yeni ruh sağlığı yasası kapsamında, ciddi psikiyatrik sorunları ve zihinsel engeli nedeniyle bebeğine bakamayacağı düşünülen kadınlara zorunlu doğum kontrolü uygulanıyor.

Geçen yıldan bu yana Hollanda'daki çeşitli mahkemeler tarafından en az 6 kadın için zorunlu doğum kontrolü iğnesi uygulanmasına karar verildi.

Çocuk yapmasında sakınca görülen kadınların, iğne ya da rahim içi araç vasıtasıyla hamile kalması engelleniyor.

Eski çocuk yargıcı Cees de Groot öncülüğündeki bir grup, çocuk haklarının korunması açısından, bazı kadınlara zorunlu doğum kontrolü uygulanmasını savunuyordu. De Groot ve arkadaşları bu konuda meclise bir öneri sunmuştu.

Hollanda'da 2020 başlarında yürürlüğe giren Zorunlu Ruh Sağlığı Yasası (Wvggz), artık buna izin veriyor. Hollanda medyasına göre, ilke kez geçen Eylül ayında, Rotterdam Mahkemesi, ağır psikiyatrik sorunları bulunan bir kadına, zorunlu doğum kontrolü iğnesi vurulmasına karar verdi.

"Şizoafektif bozukluğa" sahip kadının, şu anda sosyal kurumlarca gözetim altına alınmış 4 çocuğu bulunuyor. Bu nedenle yargıç, kadının yeni doğacak bir çocuğa daha bakamayacağına karar verdi.

Mahkemenin kararında, "Çocuğu doğacak olsaydı, muhtemelen yine bakamayıp bırakmak zorunda kalacaktı. Bu onun için çok acı verici ve durumunu kötüleştiriyor. İlgili kişinin bu yüzden ciddi şekilde dezavantajlı duruma düşmesini önlemek için zorunlu doğum kontrolü kararı verildi" dendi.

Hollanda'nın Kuzey Hollanda, Amsterdam ve Zeeland-Batı-Brabant bölgelerindeki mahkemeler de en az 5 kadın için zorunlu doğum kontrolü uygulanmasını kararlaştırdı.

Bu uygulamayı ilk gündeme getiren eski yargıç Cees de Groot, kadınların bakamayacakları çocukları doğurmasının önlenmesini, olağanüstüsü olumlu bir karar olarak değerlendiriyor.

Zorunlu doğum kontrolü kararının, mahkeme tarafından anne ya da çocuk için ciddi olumsuzlukları önleyebilecek durumlarda verildiğine işaret eden de Groot, "Çünkü böyle bir koşulda çocuk doğarsa annesiyle bağ kuramaz ve hemen koruyucu aileye verilir" diyor.

De Groot'a göre, bu uygulama her kadın için bir "cadı avı" anlamına gelmiyor. Mahkeme bu yetkiyi, bunu zorunlu bireysel davalarda kullanıyor.

Eski yargıç, erkekleri kısırlaştırmanın geri döndürülemez sonuçları olduğunu ancak kadınların 3 aylık bir tedavi ile yeniden anne olabileceklerini belirterek, bu nedenle zorunlu doğum kontrolünün tercih edildiğini söylüyor.

Tilburg Üniversitesi'nden aile ve çocuk hukuku uzmanı Prof. Dr. Paul Vlaardingerbroek da, bazı çocukların "doğmama hakkı" bulunduğunu vurgulayarak, ağır psikiyatrik sorunu bulunan kadınların doğurmasının, annenin ve çocuğun yararına olmadığını savunuyor.

İnsan hakları örgütleri karşı

Ancak insan hakları örgütleri ve bazı siyasi partiler, zorunlu doğum kontrolü uygulanmasını, insan hakları ihlâli olarak değerlendiriyor.

Hollanda İnsan Hakları Örgütü'ne göre, iğne ya da rahim içi araç yerleştirerek yapılan zorunlu doğum kontrolü, öncelikli olarak kadının mahremiyet hakkını olumsuz etkiliyor.

Örgüt, Hollanda Anayasası'nın da, kişinin iradesi dışında vücuduna müdahaleyi yasakladığına dikkati çekiyor.

Hollanda'daki girişimin, zihinsel engelli kadınlar için zorunlu doğum kontrolü içerdiğini belirten insan hakları örgütü, bunun Birleşmiş Milletler (BM) Engelliler Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu vurguluyor.

Geçici hükümetin ortaklarından Hristiyan Birliği Partisi (CU) de, zorunlu doğum kontrolünün temel haklara aykırı olduğu görüşünde.

Şu anki Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, 5 yıl önce Rotterdam Belediye Meclisi üyesiyken, zorunlu doğum kontrolü uygulamasını savunarak, bazı çocukların doğmama hakkı bulunduğunu söylemişti.

Hollanda'da ağır psikiyatri hastası ve zihinsel engelli kadınlara zorunlu doğum kontrolü uygulanıyor
Hollanda'da ağır psikiyatri hastası ve zihinsel engelli kadınlara zorunlu doğum kontrolü uygulanıyor

ruh sağlığı, Hollanda, Engelli, Doğum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hollanda'da ağır psikiyatri hastası ve zihinsel engelli kadınlara zorunlu doğum kontrolü uygulanıyor - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam yaşamını yitirdi 13:28 Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam yaşamını yitirdi Oyuncu Tamer Karadağlı'nın ilginç takıntısı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkarıyor 13:24 Oyuncu Tamer Karadağlı'nın ilginç takıntısı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkarıyor Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor 12:27 Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor
G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak 12:23 G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı 12:15 Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! 10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak!
Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler 10:45 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi 10:20 Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi

Son Dakika Haberleri
13:28 Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam yaşamını yitirdi
12:54 8 aylık hamile Bergüzar Korel, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı
12:50 Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı
12:25 Türkiye'den Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın
12:22 G.Saray, transferlerine başlıyor! Mostafa, Feghouli, Babel ve Diagne mecburen takımdan ayrılacak
12:15 Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da yaşanan yakınlaşmayı yazdı
12:13 Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor
11:56 Camları kırdığı söylenen Deniz Akkaya, canlı yayına çekiçle çıktı
11:37 Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar
11:35 Üniversitede inşaat çukuruna düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi
Ertuğrul Özkök'ten Olympiakos Başkanı'na olay sözler: Bu hödük, Recep İvedik'in tıpatıp ikizi Ertuğrul Özkök'ten Olympiakos Başkanı'na olay sözler: Bu hödük, Recep İvedik'in tıpatıp ikizi         
13:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda         
13:25
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Türkiye'den Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın Türkiye'den Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın         
12:25
Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı Deniz otobüsündeki tacizciye 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı         
12:20
Cübbeli Ahmet Hoca, Cübbeli Ahmet Hoca, "Çocuklarınızı İmam Hatip'e Vermeyin" sözlerine hakkında konuştu: Erkek hocalar, adet olan kızlara zorla Kur'an-ı Kerim okutuyor         
12:13
Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı Kocasıyla plan yapan kadın, dolandırmak için Tiktok'tan tanıştıkları adamla kaçtı         
10:52
Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha! Mesut Özil, antrenmana katılmadı         
10:27
Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu Reza Zarrab'ın milyonluk binası evsizlere ve tinercilere yuva oldu         
10:15
Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor         
09:58
Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber Tavuk çiftliği kurarak yumurta üreticiliği yapan Coşkun Sabah'tan vatandaşa kötü haber         
09:31
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Bazı illerde vali ve emniyet müdürü değişikliği yapıldı         
07:33
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın Tüm dünyadaki iPhone kullanıcılarına acil çağrı: Kredi kartınızı telefondan kaldırın         
20:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 13:40:14. #1.11#
SON DAKİKA: Hollanda'da ağır psikiyatri hastası ve zihinsel engelli kadınlara zorunlu doğum kontrolü uygulanıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement