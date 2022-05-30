Hollandalı uyuşturucu kaçakçısını ihbar edene 75 bin euro ödül: 'Yakın zamana dek Türkiye'de yaşadığı sanılıyor' - Son Dakika
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Hollandalı uyuşturucu kaçakçısını ihbar edene 75 bin euro ödül: 'Yakın zamana dek Türkiye'de yaşadığı sanılıyor'

30.05.2022 14:44
Hollandalı uyuşturucu kaçakçısını ihbar edene 75 bin euro ödül: 'Yakın zamana dek Türkiye'de yaşadığı sanılıyor'

Hollanda'nın "En Çok Aranan Suçlular Listesi"ne alınan ve yakın zamana dek Türkiye'de yaşadığı sanılan, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet zanlısı Jos Leijdekkers'in yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 75 bin euro ödül verilecek.

Hollanda'nın "En Çok Aranan Suçlular Listesi"ne alınan ve yakın zamana dek Türkiye'de yaşadığı sanılan, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayet zanlısı Jos Leijdekkers'in yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 75 bin euro ödül verilecek.

Polise göre, Hollanda ve Belçika'da büyük ölçekli kokain kaçakçılığı ve kara para aklama konularında "kilit isimlerden" olan 30 yaşındaki Leijdekkers, Naima Jillal adlı kadının ortadan kaybolmasından da sorumlu tutuluyor.

Türk makamları, Hollandalı zanlının Türkiye'de olup olmadığını teyit etmedi.

Uluslararası kokain ticaretinin önemli isimlerinden biri olan, "Bolle (tombul) Jos" ve "El Presidente" lakaplarıyla tanınan Jos Leijdekkers, Hollanda Savcılığı tarafından "En Çok Aranan Suçlular Listesi"ne alındı.

Savcılık, Leijdekkers'in yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 75 bin euro ödül verileceğini duyurdu.

Hollanda polisine göre, bir sür Dubai'de yaşayan Jos Leijdekkers, daha sonra Türkiye'ye geçti. Yakın zamana kadar da Türkiye'de yaşadığı sanılıyor.

Hollandalı zanlı, uyuşturucu ve kara para aklamanın yanı sıra, şiddet ve cinayetle de suçlanıyor. Yeraltı dünyası ile bağı olduğu belirtilen Fas kökenli Naima Jillal adlı kadının 2019 yılında ortadan kaybolmasından Leijdekkers sorumlu tutuluyor.

Polisin elde ettiği şifreli mesajlardan aktardığına göre, Jillal'in Amsterdam'da bir arabaya bindikten sonra 20 Ekim 2019'da kaybolmasından büyük olasılıkla Jos Leijdekkers sorumlu.

Hollanda'nın en kapsamlı uyuşturucu kaçakçılığı operasyonu olan "Mornego davası" soruşturmasında elde edile fotoğraflar, işkence gören Naima Jillal'in muhtemelen artık hayatta olmadığını gösteriyor.

Jos Leijdekkers, Rotterdam ve Anvers limanlarından büyük miktarlarda kokain ithalatına karışmakla suçlanıyor. Polisin elde ettiği şifreli mesajlara göre, uluslararası kokain ticaretinin önemli isimlerinden biri olan Leijdekkers, uyuşturucu kaynaklı on milyonlarca euro ve yüzlerce ton altının aklanmasına da karıştı.

Hollanda polisinden yapılan açıklamada, "Leijdekkers'ın Hollanda'da sabit bir adresi yok. Bir süredir Hollanda'da yaşamadığına inanılıyor. Yakın zamana kadar Türkiye'de yaşadığı sanılıyordu" denildi.

Adalet ve İçişleri Bakanlıkları, BBC Türkçe'nin, Hollanda polisinin açıklamasına ilişkin sorularına yanıt vermedi.

Lahey'deki diplomatik kaynaklar, Jos Leijdekkers'in yakalanması için Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin Avrupa Birliği (AB ) Polis Teşkilatı (Europol) ve Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) üzerinden yürütüldüğünü söyledi.

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Kaynak: BBC

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