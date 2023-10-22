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Hollywood yıldızlarından ABD Başkanı Biden'a Gazze mektubu: Ateşkes çağrısı yap - Son Dakika

Hollywood yıldızlarından ABD Başkanı Biden'a Gazze mektubu: Ateşkes çağrısı yap

Son Güncelleme: 22.10.2023 11:54

Hollywood'un 57 yıldız ismi, İsrail- Filistin arasındaki çatışmanın son bulması için ABD Başkanı Biden'a ''Gazze'de ateşkes çağrısı yap'' talebinde bulundu.

Aralarında Andrew Garfield, Kristen Stewart, Oscar Isaac, Channing Tatum, Dominique Thorne, Cate Blanchett, Mark Ruffalo ve Joaquin Phoenix'in de bulunduğu pek çok ünlü, her iki ülkede yaşanan can kayıplarına son verilmesini talep eden mektubu imzaladı.

57 YILDIZ İSİMDEN ORTAK ÇAĞRI

İsrail ordusu yıllarca olduğu gibi son 15 gündür de Gazze'yi aralıksız bombalıyor. 5 bine yakın insanın hayatını kaybettiği Gazze'ye 2 haftadır yemek, su ve yakıt da verilmiyor. Dünyada birçok insanın tepki gösterdiği İsrail- Filistin savaşıyla ilgili Hollywood'un 57 yıldız ismi, her iki ülkede yaşanan can kayıplarına son verilmesini talep eden mektubu imzaladı.

"BOMBARDIMANA SON VERİLMELİ"

Artists4ceasefire.org tarafından organize edilen mektupta ünlüler, ABD ve diğer dünya liderlerine bölgedeki yaşamları onurlandırmaları, Gazze'ye yönelik bombardımana son vermeleri ve rehineleri güvenli bir şekilde serbest bırakmaları çağrısında bulunuldu.

İşte o mektup ve listede yer alan ünlü isimler;

"Sayın Başkan Biden,

Sanatçılar ve savunucular olarak ama en önemlisi İsrail ve Filistin'de yaşanan yıkıcı can kayıplarına ve ortaya çıkan dehşete tanık olan insanlar olarak bir araya geliyoruz.

ABD Başkanı olarak sizden, bir can daha kaybedilmeden Gazze ve İsrail'de gerilimin derhal düşürülmesi ve ateşkes çağrısı yapmanızı rica ediyoruz. Geçtiğimiz bir buçuk hafta içinde 5.000'den fazla insan öldürüldü; vicdan sahibi her insan bu sayının felaket olduğunu bilir. İnanç ve etnik köken ne olursa olsun tüm yaşamın kutsal olduğuna inanıyoruz ve Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesini kınıyoruz.

Yönetiminizi ve tüm dünya liderlerini Kutsal Topraklardaki tüm yaşamları onurlandırmaya ve gecikmeden ateşkes çağrısında bulunmaya ve bunu kolaylaştırmaya, Gazze'deki bombalamaya son verilmesine ve rehinelerin güvenli bir şekilde serbest bırakılmasına çağrıda bulunuyoruz. Gazze'de yaşayan iki milyon kişinin yarısı çocuk, üçte ikisinden fazlası ise evlerini terk etmek zorunda kalan mülteciler ve onların torunlarından oluşuyor. İnsani yardımın onlara ulaşmasına izin verilmelidir.

ABD'nin acılara son vermede hayati bir diplomatik rol oynayabileceğine inanıyoruz ve ABD Kongresi, UNICEF, Sınır Tanımayan Doktorlar, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer pek çok kurumdan sesimizi duyuruyoruz. Hayat kurtarmak ahlaki bir zorunluluktur. UNICEF'in sözlerini tekrarlamak gerekirse, "Merhamet ve uluslararası hukuk üstün gelmelidir."

Bu yazının yazıldığı an itibariyle, son 12 günde Gazze'ye 6.000'den fazla bomba atıldı; bu da her 15 dakikada bir çocuğun öldürülmesiyle sonuçlandı."

  • Alfonso Cuarón
  • Alia Shawkat
  • Alyssa Milano
  • Amanda Seales
  • Amber Tamblyn
  • Amerika Ferrera
  • Andrew Garfield
  • Ani DiFranco
  • Anoushka Shankar
  • Aria Mia Loberti
  • ASAP Nast
  • Ayo Edebiri
  • Bassam Tarık
  • Bassem Youssef
  • Belly
  • Bonnie Wright
  • Caroline Polachek
  • Cate Blanchett
  • Channing Tatum
  • Charm La'Donna
  • Cherien Dabis
  • Darius Marder
  • David Cross
  • David Oyelowo
  • Deb Never
  • Dev Hynes
  • Diplo
  • Dominique Fishback Dominique
  • Thorne
  • Dua Lipa
  • Elvira Lind
  • Elyanna
  • Farah Bsaiso
  • Fatima Farheen Mirza
  • Florence Pugh
  • Hasan Minhaj
  • Hend Sabry
  • Ilana Glazer
  • Indya Moore
  • James Schamus
  • Jeremy Strong
  • Jessica Chastain
  • Jessie Buckley
  • Joaquin Phoenix
  • Jon Stewart
  • Kathryn Grody
  • Kaytranada
  • Kehlani
  • Kristen Stewart
  • Lauren Jauregui
  • Macklemore
  • Mandy Patinkin
  • Mahershala Ali
  • Margaret Cho
  • Mark Ruffalo
  • May Calamawy
  • Michael Malarkey
  • Michael Moore Michael
  • Shannon
  • Michael Stipe
  • Michelle Wolf
  • Miguel
  • Mo Amer
  • Natalie Merchant
  • Oscar Isaac
  • Quinta Brunson
  • Rachel Sennott
  • Ramy Youssef
  • Raveena Aurora
  • Riz Ahmed
  • Rooney Mara
  • Rosario Dawson
  • Rowan Blanchard
  • Ryan Coogler
  • Sandra Oh
  • Sebastian Silva
  • Shailene Woodley
  • Shaka King
  • SimiHaze
  • Stephanie Suganami
  • Susan Sarandon
  • Taylour Paige
  • Tommy Genesis
  • Tony Kushner
  • V (eski adıyla Eve Ensler)
  • Vic Mensa
  • Victoria Monét
  • Wallace Shawn
  • Wanda Sykes
  • Yara Shahidi

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Son Dakika Dünya Hollywood yıldızlarından ABD Başkanı Biden'a Gazze mektubu: Ateşkes çağrısı yap - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollywood yıldızlarından ABD Başkanı Biden'a Gazze mektubu: Ateşkes çağrısı yap - Son Dakika
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