Honduras'ta Bilardo Salonuna Saldırı: 11 Ölü - Son Dakika
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Honduras'ta Bilardo Salonuna Saldırı: 11 Ölü

Honduras'ta Bilardo Salonuna Saldırı: 11 Ölü

26.06.2023 04:39

Honduras'ın Choloma kentinde bir bilardo salonuna silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Honduras'ın kuzeyinde, Cortes eyaletine bağlı Choloma kentindeki bir bilardo salonuna silahlı kişiler baskın yaptı. Etrafa rastgele ateş açan silahlı kişiler, biri kadın 11 kişiyi öldürdü ve çok sayıda kişiyi de yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, etrafı güvenlik çemberine aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, yaralı kişiler ise hastaneye kaldırıldı.

Honduras'ta en son 20 Haziran'da kadınlar hapishanesinde çıkan kavgada 46 kadın mahkum öldürülmüştü.

Kaynak: AA
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Orta Amerika, Honduras, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Honduras'ta Bilardo Salonuna Saldırı: 11 Ölü - Son Dakika
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