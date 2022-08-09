İngiltere'de kız öğrencilerin iç çamaşırlarını çalıp mastürbasyon yapan sapık öğrenci depresyonda olduğu için ceza almadı

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İngiltere'de bulunan Manchester Üniversitesi'nin yurdunda kalan kadın öğrenciler, ilginç bir olaydan dolayı yönetime şikayette bulundu.

SÜTYENLERİ ÇALARKEN YAKALANDI

Hong Konglu 19 yaşındaki King Tam, üniversite yurdundaki genç kadınların yatak odalarına gizlice girip iç çamaşırı çekmecelerini karıştırdı. Mynet'te yer alan habere göre, insanların sütyenlerini çalıp üzerlerine mastürbasyon yapan genç adam, kurbanlardan biri onun başka birinin yatak odasına davetsiz girdiğini görüp kadınların sutyenlerinde meni lekeleri bulması üzerine yakalandı.

ERTELENMİŞ CEZA VERİLDİ

Manchester Üniversitesi'nde de öğrenci olan Tam, daha önce hiçbir mahkumiyeti olmasa da, bu olayın ardından iki ayrı hırsızlıktan suçlu bulundu. Ancak Minshull Street Crown Mahkemesi'ndeki bir yargıç, genç adama ertelenmiş bir ceza verdiklerini açıkladı.

DEPRESYONDAYMIŞ

Bunun sebebi, suçların ardından Tam'a ailesinden ayrı kalmanın beraberinde getirdiği bir depresyon, yalnızlık ve kaygı ile birlikte gelişen ciddi bir uyum bozukluğu teşhisi konmasıydı. Tam olaydan sonra Hong Kong'a geri döndü.