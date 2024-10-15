İHA'lar, İsrail'in Güvenliğinde Yeni Tehdit - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İHA'lar, İsrail'in Güvenliğinde Yeni Tehdit

İHA\'lar, İsrail\'in Güvenliğinde Yeni Tehdit

Hizbullah'ın İHA saldırısı, İsrail'in hava savunma sisteminin etkinliğini sorgulattı.

15.10.2024 01:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yavaş, küçük ve yapımı görece ucuz insansız hava araçları (İHA) İsrail'in bir yıldır süren savaşında ölümcül bir başağrısı oldu.

Hizbullah'ın Pazar günü İsrail'in kuzeyindeki ordu üssüne yaptığı, dört askerin ölümüne, onlarcasının da yaralanmasına yol açan saldırı bu zamana dek, İsrail'e karşı düzenlenen en çok ölümlü İHA saldırısı oldu.

Saldırıdaki kayıplar, İsrail'in çok pahalı hava savunma sisteminin İHA'ları durdurmakta ne kadar etkin olduğu konusuda yeni soru işaretleri yarattı.

Hasar gören üssü ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Yoan Gallan, gelecekteki İHA saldırılarını önleyebilecek çözümler bulunmak için "önemli çabalar" harcandığını söyledi.

İsrail medyası, Pazar günü büyük olasılıkla Ziyad 107 tipi iki İHA'nın Lübnan'dan gelip, Akdeniz üzerinden sınırı geçtiğini, birinin düşürüldüğünü birinin ise kaybedildiğini yazdı. Düştüğü varsayıldığı için sirenler çalıştırılmadı. Daha sonra da bir ordu üssündeki kantini vurdu.

Ancak, İsrail'in kuzeyindeki güvenlik konusunda uzmanlaşan Alma Araştırma Entitüsü'nden Sarit Zehani, İHA'ların şans eseri geçtiğini düşünmüyor.

"Planlıydı. Uzun süredir bunu yapmaya çalışıyorlardı" diyor.

Zehani, Lübnan sınırına 9 kilometre mesafeede, batı Galile'de yaşıyor ve Pazar günü yaşananları evinin balkonundan izledi. Zehani roket ateşi açılığını ve İHA'lar kalkarken, tüm sınır bölgesinde alarm verildiğini anlatıyor. Böylece hava savunma sisteminin meşgul edilip, İHA'ların geçebilmesinin sağlandığını vurguluyor.

Alma Araştırma Enstitüsü, kuzey sınırında son bir yılda gözlem ya da saldırı misyonları için İHA'ların kullanıldığı 559 olayı kayıtlara geçirdi. Binyamina'daki saldırı sayılmazsa, İHA saldırıları sonucu 11 kişi öldü ya da yaralandı.

İsrail'in Demir Kubbe sistemine ek olarak, Adem'in Sapanı, Ok 2 ve Ok 3 sistemleri balistik füzelerin engellenmesi için tasarlandı. Ancak yakında ABD'den gelecek Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ve sistemi çalıştırmakta görevli 100 askeri personel savunma sistemlerini güçlendirecek.

İHA'ları düşürmek için daha kalıcı yöntemler de geliştiriyor.

BBC'ye konuşan, Tel Aviv'deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden kıdemli araştırmacı Dr. Yeşua Kaliski "Yüksek güçlü lazerler üzerinde çalışılıyor. Bir diğer teknoloji de İHA'ların elektronik devrelerini yakmak için mikrodalga top atışı" diyor.

Hava savunma sistemlerinin bazı kısımları iyi çalışıyor. Burada, İsrail'i kuzeyinde Demir Kubbe Hizbullah'ın Güney Lübnan'dan fırlattığı roketleri engellerken, düzenli olarak patlamalar duyuyoruz. İsrail, hedeflerin % 90'ın üzerinde bir isabetle vurulduğunu söylüyor.

Ancak Demir Kubbe işe yarıyor, çünkü Hizbullah'ın fırlattığı roketler ilkel sistemler ve roketler atıldığı anda nereye gideceklerini hesaplamak ve engellemek mümkün.

İHA'ları durdurmak ise daha zorlu bu savaşta İsrail'in karşılaştığı sorunlardan biri haline geldi.

Temmuz ayında, Husilerin Yemen'den yolladığı bir İHA Tel Aviv'e ulaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde, İsrail Ordusu Irak'tan gönderilen bir İHA'nın Golan Tepeleri'nde iki askeri öldürdüğünü açıkladı. Daha geçen hafta bir İHA, İsrail'in orta kesimlerinde bulunan bir bakımevini vurdu.

Dr. Yeşua Kaliski, "Hepsi olmasa bile İHA'ların büyük çoğunluğu İranlılar tarafından üdetiliyor ve Lübnan, Irak ve Yemen'deki silahlı örgütlere veriliyor" diyor.

İHA'ların radarlarda bıraktığı iz küçük, alçak irtifalarda uçabildiklerinden tespitleri de zor oluyor. Hatta bazen kuşlarla bile karıştırılabiliyor.

Kalisky "Uçaklarla engellemek de zor çünkü İHA'lar yavaş uçuyo. Saatte 200 kilometre hızla gidiyorlar, jetler ise saatte 900 kilometre yapıyorlar" diye açıklıyor.

Kaynak: BBC

Teknoloji, Politika, Güvenlik, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İHA'lar, İsrail'in Güvenliğinde Yeni Tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

01:36 Diddy’nin 100’ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu Diddy'nin 100'ü geçen tecavüz dosyasında mağdurlardan biri 16 yaşında erkek çocuğu
23:38 Bizim Çocuklar’dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş Bizim Çocuklar'dan İzlanda deplasmanında tarihi geri dönüş
23:17 Bakan Tunç’tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama
22:28 Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar Kabine sonrası dikkat çeken sözler: Ekran ekran dolaşıp sağa sola sataşıyorlar
22:14 AK Parti, “Öldüren kadar ölen de suçlu“ diyen meclis üyesi için harekete geçti AK Parti, "Öldüren kadar ölen de suçlu" diyen meclis üyesi için harekete geçti
10:04 Berat Albayrak geri mi dönüyor İşte kulislerde konuşulan iddia Berat Albayrak geri mi dönüyor? İşte kulislerde konuşulan iddia
09:58 Repçi Kanye West’ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum Repçi Kanye West'ten eşine ahlaksız teklif: Sen izlerken annen ile beraber olmak istiyorum
09:48 Filenin Sultanları’ndan Melissa Vargas’a sürpriz doğum günü partisi Filenin Sultanları'ndan Melissa Vargas'a sürpriz doğum günü partisi
09:46 Afra Saraçoğlu’nun ’hayatımın elbisesi’ notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu Afra Saraçoğlu'nun 'hayatımın elbisesi' notuyla paylaştığı kombin eleştirilerin hedefi oldu
09:39 Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Geçmişte dörtlediğimiz maçlar olmuştu
09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
09:17 Çin, Tayvan’ı çevreleyen askeri tatbikata başladı Çin, Tayvan'ı çevreleyen askeri tatbikata başladı
09:15 Haberler.com ekibi Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat Haberler.com ekibi Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğluna seslendi: Ne biliyorsan anlat
09:14 Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL Aldatıcı reklamlara ceza yağdı: 204 milyon TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 03:00:09. #1.13#
SON DAKİKA: İHA'lar, İsrail'in Güvenliğinde Yeni Tehdit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.