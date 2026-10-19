İki Rus\'un GUR için askeri hedeflere düzenlenen operasyonlara katıldığı iddia edildi

Ukrayna istihbarat servisleri adına çalışan iki Rus erkek, Rusya içindeki askeri varlıkları ve personeli hedef alan operasyonlara katıldıklarına dair açıklamalarda bulundu.İvan adını verdiğimiz erkeklerden biri, Ukrayna'nın stratejik bombardıman uçaklarına ve mühimmat fabrikalarına yönelik Rusya'da gerçekleşen İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırılarında rol oynadığını iddia ediyor.Rus sabotajcıların karanlık dünyasını konu alan bir BBC Dünya Servisi belgeselinde yer alıyorlar. Bağımsız Polonyalı gazeteci Marcin Mamon'un hazırladığı belgeselde, Polonya'da sürgünde yaşayan ve Foma adını verdiğimiz bir Rus da yer alıyor. Foma, Rusya'da gizli gönüllülerden oluşan bir ağ yönettiğini ve bu ağın, Ukrayna askeri istihbarat servisi GUR'un hedef almayı düşündüğü üst düzey yetkilileri gözetlediğini söylüyor. Saldırılara asla doğrudan karışmadıklarının altını çiziyor.Ayrıca kimleri gözetledikleri konusunda da bilgi vermediler ama Korgeneral Fanil Sarvarov'un geçen yıl Aralık ayında Moskova'da suikasta uğramasının ardından Foma, Ukraynalılara Sarvarov hakkında istihbarat sağladığını kabul etti.

Daha önce Rus sabotaj gruplarıyla ilgili haberler çıkmıştı ancak İvan gibi sahada çalışan birinin faaliyetlerini açıklaması nadir rastlanan bir durum.GUR, İvan ve Foma'nın her ikisinin de kendileri için çalıştığını doğruladı. Hem GUR hem de bu iki kişi paylaştıkları detaylar konusunda oldukça temkinli davranıyorlar. Bu da gerçekleştirdiklerini iddia ettikleri eylemleri doğrulamayı imkansız hale getiriyor.Ancak İvan ve Foma'nın anlattığı taktikler genel olarak Ukrayna yetkilileri tarafından da kabul ediliyor. Kiev, Rusya içindeki meşru hedeflere yönelik koordineli insansız hava aracı saldırıları stratejisinden bahsetti ve bunun için gizli ajanlar kullandığını kabul etti.Savaşın başlangıcından bu yana Rusya'da da birçok siyasi suikast yaşandı. Ukrayna, politikaları gereği, saldırıların sorumluluğunu hiçbir zaman resmen kabul etmiyor. Fakat bir Ukrayna istihbaratı yetkilisi daha önce BBC'ye, Aralık 2024'te üst düzey askeri yetkili Korgeneral Igor Kirillov'un öldürülmesinin arkasında Ukrayna'nın olduğunu itiraf etmişti. Ukrayna için bu tür işleri yapan Rusların sayısını doğrulamak zor. Foma'ya göre sayıları 300-500 civarında ama bunu teyit etmek mümkün değil.Ivan ve Foma, sadece Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına değil, Vladimir Putin'in yönetimine de karşı olduklarını ve Putin'in siyasi geleceğinin savaşın sonucuna bağlı olduğuna inandıklarını söylüyorlar."Şu anda... sanırım Putin rejimi savaşı kaybederse düşebilir... Bizim eylemlerimizle... bunu hızlandırmaya çalışıyoruz" diyor Ivan.Mamon'a yaptığı açıklamada, görevinin askeri tesisleri gözetlemek ve Rus varlıklarına yönelik muhtemel saldırılara hazırlık olarak insansız hava aracı bileşenlerini saklayacak yerler tespit etmek olduğunu söylüyor.Ivan "Bu İHA bileşenleri bir araya getirildiğinde... tek bir darbeyle milyonlarca dolar değerindeki bir nesneyi yok edebilecek müthiş bir silah ortaya çıkıyor" diyor.Mamon'a, Rus askeri havaalanı yakınlarında patlayıcı madde sakladığını gösteren bir video gönderdi.Yakalanmış olsaydı, terörizmle suçlanacak ve onlarca yıl hapis cezasına çarptırılacaktı.Foma'nın ise çalışma tarzı farklı. Uzaktan çalışıyor ve Rusya'daki gönüllülerini internetten eğitiyor.

"Benden veya bir meslektaşımdan, hedef kişiyle ilgili bir dosya alacaksınız. Dosyada hedefin fotoğrafı, verileri, bilgileri, doğum tarihi, yaşı ve bir açıklaması yer alacak. Eğer varsa, arabasıyla ilgili bilgiler de olacak. Hedefe gittiğinizde yanınıza telefon almayın" diyor gönüllülerine.Foma bir zamanlar Rus seçkinlerinin bir parçasıydı, bu nedenle benzersiz bir iletişim ağına ve sürekli içeriden bilgiye sahip olduğunu iddia ediyor.Dizüstü bilgisayarında Mamon'a askeri hedeflerin haritasını nasıl çıkardığını gösterdi."Bu bir veritabanını gösteriyor... depoların ve askeri birliklerin konumlarını. Generallerin nerede yaşadığını... Ukrayna'yı bombalayan stratejik bombardıman uçaklarının pilotlarının nerede yaşadığını gösteriyor."Sisteme girmek için, nasıl çalıştığını anlamanız gerekir. Sonra da zayıf noktalarını hedefleyebilirsiniz."Foma, GUR'un gözetim altında tutulacak hedefleri önerdiğini, ancak kendisinin ve ekibinin bu kişilerin askeri suçlu olarak değerlendirilmesi gerekip gerekmediğini bizzat kontrol ettiklerini vurguladı."Genellikle... o kişiyle ilgili verileri de kontrol ederiz... Ancak ondan sonra çalışıp çalışmayacağımıza karar veririz."Fakat ekibinin eylemlerinin haklı olduğunu savunuyır."Ukrayna'da Putin ve Rusya adına korkunç şeyler yapan insanların bunun bedelini ödeyeceklerini anlamalarını istiyorum. Korkuya kapılmalarını istiyorum."Foma, Ukraynalılara sadece istihbarat aktardığını ve kendilerinin hiçbir suikast gerçekleştirmediğini vurguladı.Aralık 2025'te öldürülen General Sarvarov'un suikastıyla ilgili daha sonra Mamon'a şu mesajı gönderdi. "Onu takip etmek oldukça çaba gerektiriyordu. Bir yandan metresiyle, diğer yandan da meslektaşıyla birlikte yaşıyordu. İzlerini gizliyor ve sürekli programını değiştiriyordu."Foma, Ivan hakkında kendi araştırmasını yaptı.Ukrayna ve Rusya'daki askeri istihbarat bağlantılarıyla görüştükten sonra, Ivan'ın geçen yıl Haziran ayında Yelabuga'da Rusya'nın en büyük askeri insansız hava aracı fabrikasına düzenlenen saldırı planına karışmış olabileceğini düşündü. Olayda bir kişinin öldüğü bildirilmişti. İvan, amacın hep sivillere zarar vermekten kaçınmak olduğunu vurguladı.Operasyonların Ivan için de açıkça riskli olduğu ortada."En ciddi olay, arabamın arama durdurulması ve üzerimde el yapımı patlayıcıların olmasıydı. Risk çok yüksekti, ancak gördüğünüz gibi yakalanmadım" diyor."İnsanları gruplar halinde, genel sohbetlerde toplamaya başladığınız anda... internette iz bıraktığınızda, bu grubun tamamının hızla gözaltına alınması veya yok edilmesi olasılığı çok yüksek" diyor.İvan, Rusya'da bu tür işler için uygun kişilerin çok az kaldığını vurguluyor."İdeolojik görüşlere sahip kişilerin çoğu ya ülkeyi terk etti ya da zaten parmaklıklar ardında" diyor.BBC'nin edindiği bilgilere göre, kendi topraklarında sabotaj faaliyetlerinde bulunan birçok Rus ya durumdan habersiz (örneğin, yükleriyle tehlikeye atıldığının farkında olmayan kamyon şoförleri) ya da bu iş için para alanlar.İvan ise bu işi ideolojik nedenlerle yaptığını söylüyor. Eskiden siyasi muhalefetin bir üyesiydi. Bu nedenle, yaptıklarının Rus yetkililer tarafından yakından izlenmesi muhtemel.Dolayısıyla sık sık Rusya'dan ayrılıp geri dönebilmesi şaşırtıcıydı.

Mamon, İvan'ı Gürcistan'a götürmeye ikna etti. Böylece orada özgürce konuşabileceklerdi ve Ukraynalıların ona nasıl güvenebileceğini sordu.Ivan ona, "Üçüncü bir ülkeye gidiyorsun... orada Ukrayna'nın ajanları seninle buluşuyor... ve yalan makinası testleri yapıyorlar" diyor.Mamon, İvan'dan kendisini Ukrayna'daki GUR yetkililerinden biriyle görüştürmesini istedi. Bir adam hemen Ivan'ı aradı . "Okuldaki onarımlar"dan bahseden şifreli bir konuşma yaptılar. Ancak daha sonra, Ukraynalı yetkili Ivan'ın gönüllü olarak veya zorla Ruslar için de çalışmış olabileceği ihtimalini göz ardı edemeyeceğini itiraf etti.Foma, İvan'ın serbestçe seyahat edebilmesinin mutlaka bir tehlike işareti teşkil etmediğini düşünüyor."Ülkenin yönetiminde her türlü açık var ve eğer bunları biliyorsanız veya sadece şanslıysanız, bu açıklardan atlayıp sistemin içinde yaşayabilirsiniz. Tıpkı bir peynir parçasının içindeki fare gibi" diyor.Marcin, İvan'a işlerle nasıl başa çıktığını sordu."Korku her zaman mevcut" diyor. "Korku beni hep takip ediyor. Hiçbir şey yapmasanız bile, yine de korkuyorsunuz. Burası Rusya."Ama hayatının sonunda değişeceğine dair iyimserdi."Putin sonsuza dek yaşamayacak" diyor. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .